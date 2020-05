'Profesionalac sam s 20 godina iskustva. Porin mi nije izazov'

U petak su gledatelji uživali u 27. dodjeli glazbene nagrade Porin koja se po prvi put u svojoj dugoj povijesti, emitirala isključivo kao TV emisija. Pjevač Jacques Houdek (39) na društvenim mrežama osvrnuo se na sinoćnju dodjelu i uputi 'oštre' kritike brojnim kolegama.

Dobitnica nagrade Porin u kategoriji 'Najbolja ženska vokalna izvedba' je Amira Medunjanin s izvedbom 'Što te nema', a to je, sudeći po objavi, pogodilo Houdeka koji smatra kako nije pošteno da pjevačica poput Vanne nema nominaciju u gore navedenoj kategoriji.

- Gledam Porin i slušam sjajnu Vannu koja već 30 godina razbija vokalno. I tehnički i emotivno. Doista je fenomenalna pjevačica čiji glas još uvijek zvoni, ima raspon, pun, svjež i lijep. Žena pjeva nevjerojatno, to je činjenica, neovisno o ukusima. Rasprave nema. No, ipak, Vanna nije nominirana za taj svoj famozni glas. Osobno, kao profesionalac koji se glasom i pjevanjem bavi 20 godina, smatram da je ona daleko bolji vokal od svih pjevačica koje su nominirane za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Ovdje ću izuzeti samo divu Gabi Novak koja je izvan ove i svake kategorije i kvaliteta je za sebe. Nek’ se naljute ostale pjevačice koliko hoće, no vokalno, po svim mogućim parametrima, koji se vrednuju u pjevanju, Vanna im je nedostižna klasa. A sad vi meni recite, zašto onda Vanne nema u nominaciji u kojoj tako očito, jasno i premoćno dominira? - započeo je Houdek i dodao:

- Ovo je samo jedan mali primjer, a mogao bih navesti milijun i jedan. No, nema potrebe. Porin mi već duže kao izvođaču ne predstavlja izazov. Odavno je i nepovratno izgubio na onoj snazi koju je imao kao diskografska nagrada, otišao u nekakvom kvazielitističkom smjeru u kojem se, kao neka velika umjetnička ostvarenja, vrednuju uglavnom intimistički, fantomski projekti za koje realno nikad nismo ni čuli. I ne, nisu uvijek ni kvalitetni, niti su uvijek na razini. Opet, ponavljam, čast onim rijetkim iznimkama. No, neće se, nažalost, ni te rijetke iznimke dugo zadržati u milosti Porinovih glasača, jer, naime, poznato je da oni ne glasaju 'za', oni glasaju isključivo 'protiv' svojih zaslužnih kolega. Kao dokaz tome, samo ću još navesti da naša legenda Tereza Kesovija, pjevačica stoljeća - nema Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Toliko o Porinu. Čestitke svim dobitnicima - rekao je pjevač za kraj.

