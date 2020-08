Promijenila se nakon showa: 'Ovo nije niti M od Marijane'

<p>Zagrepčanku <strong>Marijanu Črlenec </strong>(30) javnost je upoznala prilikom sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu'. U međunarodnoj sezoni emisije borila se za srce <strong>Srećka Ponjavića</strong> (34), no on je naposljetku kao 'zlatnu' djevojku odabrao <strong>Antoniju Beščec </strong>(29) s kojom danas živi u Kanadi. Marijana je u 12. sezoni emisije potom htjela osvojiti srce fatalnog <strong>Hakije Špage</strong> (42), no niti tu nije imala sreće. Iako joj ne ide u ljubavi, ide joj u promjeni imidža.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Marijana je nekad bila platinasta plavuša, a gledatelji 'Ljubavi na selu' pamte je kao brinetu. Prethodno je bila i crnka. No onda se vratila plavoj boji, a novim imidžem hvalila se na društvenim mrežama. Ako je suditi prema njezinim posljednjim objavama, čini se kako je ponovno ubacila smeđe pramenove. Črlenec je prije nekoliko mjeseci najavila svoju transformaciju.</p><p>- Dosadila mi je crna boja, pojede me. Sad prelazim na svjetlije, stavila sam pramenove - rekla je Marijana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3671107/marijana-crlenec-iz-ljubav-je-na-selu-postala-plavusa-evo-kako-sada-izgleda/" rel="nofollow" target="_blank">RTL</a>. </p><p>No njezini pratitelji uputili su joj komentare kako im je gotovo neprepoznatljiva. </p><p>- Ovo nije niti M od Marijane - napisao joj je jedan od njih.</p><p>Marijana je inače poznata po drastičnom mijenjanju izgleda pa smo je pred kamerama gledali u raznim izdanjima. Nakon 12. sezone 'Ljubavi na selu' javno je objavila da je zaručena za tajanstvenog <strong>Igora </strong>(36). Za njega je imala samo riječi hvale. No, njihova veza naposljetku nije opstala.</p><p>Govori kako je, kroz vrijeme koje su bili zajedno, shvatila da on nije osoba za nju. Postoji više razloga, ali navela je samo neke od njih.</p><p>- Zbog tuđe privatnosti ne želim otkrivati neke stvari. Najbitniji razlozi su: ne volim posesivnost i opsesivnost, ne volim biti zagušena. Imam 30 godina i dovoljno sam prošla tragedija u svom životu, tako da sam naučila kako se na vrijeme maknuti i od partnera i od prijatelja kada nešto ne valja - rekla je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3814743/marijana-crlenec-o-raskidu-zaruka-prosla-sam-dovoljno-tragedija-naucila-sam-kada-se-na-vrijeme-maknuti-od-partnera/"> RTL</a>.</p><p> </p>