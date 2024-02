Propadalo o 'Dori': Inspiraciju za kipić našao sam u Sinjskoj Gospi. Nove su već napravljene

Često me znaju zvati i pitati mogu li im izraditi repliku. Naravno, to je nemoguće. Ja jesam autor, ali prava pripadaju HRT-u i to bi bilo protuzakonito. Viđao sam na internetu da su znali prodavati aluminijske Dore, ali staklene ne, kaže nam glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo, autor izgleda statue za Doru. Otkriva nam kako je skulptura već spremna i čeka novog vlasnika, budućeg pobjednika izbora pjesme za pjesmu Eurovizije.

- Prije nekoliko dana bili smo u Rogaškoj, Dore su već napravljene i isporučene. Uvijek rade tri primjerka, od kojih jedan ide izvođaču, a ostali autorima teksta i glazbe. U slučaju da je sve napisao i izveo isti čovjek, tada dobiva jednu statuu - pojasnio je Propadalo.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

'Dora' je nastala preko noći

Ako itko zna kako je nastala Dora, to je onda 'otac' ove skulpture, koji nam je još 2019. pojasnio kako stvara svoja najveća djela: 'Sve važne stvari koje sam radio u životu uspio sam napraviti u birtijama ili restoranima, pa tako i Doru'.

Jedne noći prije Dore 1994. godine na večeri je sjedio s glavnim imenima HRT-a, Miroslavom Lilićem, Ksenijom Urličić i Marijom Nemčić. Urličić smatraju 'mamom Dore' jer ju je ta urednica Zabavnog programa HTV-a 1992. godine osnovala, nekoliko godina poslije toga dala joj ime i godinama je bila na čelu delegacije HRT-a na Eurosongu.

- Ksenija Urličić u svojoj je prvoj viziji imala nekakvu kuglu i na njoj ugraviranu Hrvatsku. Međutim, kad je rekla da bi festival nazvala po Dori Pejačević, preko noći sam napravio rješenje. Ja sam rekao: 'Pa noć je duga' i na putu do doma razmišljao što je to upečatljivo za Hrvatsku. Uzeo sam elemente paške čipke, konavoske nošnje, a sinjska Gospa bila mi je inspiracija. Kako je već bilo kasno, lijevali smo je prve godine u aluminiju, a godinu poslije radili su je u Rogaškoj, u pravoj verziji, kristalu. Ona je ostala i dan danas, samo smo mijenjali neke boje, pa smo unosili platinu i neke dekoracije - rekao nam je Propadalo i istaknuo kako je Porin radio mjesecima, a da je Dora doslovce nastala preko noći.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prvi original 'Dore' dobio Cetinski

Metalnu krunu izrađivali su u ljevaonici u Zagrebu, a stvorila se cijela pomutnja 2019. kad je splitska zalagaonica Pawn shop dala oglas u kojem prodaje metalnu statuu Dore. U oglasu je pisalo da je statua iz 1993. godine s prvog natjecanja. Te godine pobijedila je grupa Putokazi s pjesmom 'Don't ever cry', no oni nisu dobili svima prepoznatljiv kipić nego navodno staklenu vazu. Kako je rekao Propadalo, tek su je izradili 1994., pa je prva statua otišla u ruke Tonyju Cetinskom. Pjevač je odnio pobjedu s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva'.

- Metalna je kod mene.

To je jedina metalna - potvrdio nam je ovih dana Cetinski.

Propadalo nam je tad objasnio kako je riječ o kopiji.

- To je vrlo čudna statua Dore jer nema logotipa ni mojeg potpisa. Mislim da je riječ o 'fejku'. Prvu Doru dodijelili su Tonyju Cetinskom, što se vidi pokraj mojeg potpisa. Mislim da je dodijeljena i Putokazima retroaktivno - kaže nam Propadalo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Voditeljica zbora Putokazi, Miranda Đaković, tad nam je rekla da je njihova metalna Dora i dalje kod njih.

- Svoju Doru iz 1993. čuvamo u vitrini dvorane zgrade u kojoj vježbamo, među ostalim Dorama, Porinima i nagradama - rekla nam je Miranda.

- Statua Dore koju sam vidio na fotografijama izgleda kao loša obrada. Vrlo jednostavno se može napraviti kopija, skenirate ili napravite gumeni odljev - komentirao nam je tad umjetnik te dodao kako postoji samo četiri ili pet komada metalne Dore. Kontaktirali smo splitsku zalagaonicu da nam objasne kako su došli do statue i jesu li je uspjeli prodati.

- Koliko se sjećamo, donijela su nam je gospoda koja su bila kupila tadašnji prostor ljevaonice i skladišta u Zagrebu. Tamo su pronašli metalnu Doru. Samo su se tad radile metalne. Na njoj je bio natpis 'Dora', a nama je bilo rečeno da su napravljene dvije i da je jedna rezervna. Kako s prvom nije bilo problema, tako nije bilo potrebe za rezervnom. Prodali smo je ima već neko vrijeme. Za 4000 tadašnjih kuna. Gospodin koji ju je kupio bio je informiran, izvadio je novac i uzeo predmet - rekli su nam iz splitske zalagaonice.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Preko 300 izvođača i 470 pjesama

Za ovu statuu kroz tijekom tri desetljeća borilo se 326 izvođača, koji su ukupno izveli 474 pjesme. Prvi put nadali su joj se 1994., kad se na natječaj prijavila 231 pjesma. Samo 21 od njih imala je priliku boriti se za statuu Dore. Gledatelje je u show uvela 'Serenada Opatiji' u izvedbi Mirka Fodora, a nakon kratkog uvodnog dijela na pozornicu je stala prva pobjednica ovog izbora, grupa Putokazi, i svojom pobjedničkom pjesmom 'Don't ever cry' gledatelje podsjetila na svoj eurovizijski nastup. Nakon tog nastupa uslijedio je natjecateljski dio večeri. O pobjedniku su odlučivali u 11 gradova, koliko je bilo i žirija diljem Lijepe Naše.

Tonyjeva 'Nek' ti bude ljubav sva' samo od splitskog žirija nije dobila niti jedan bod, no ostali su joj dali dovoljno da osvoji prvu, metalnu Doru. Kažemo prvu jer grupa Putokazi svoju je dobila naknadno. Hrvatska se na Euroviziji natječe od 1993. godine, ali je pjesmu i predstavnika birala i prije. Hrvatski izbor tad se zvao Crovizija te je organiziran 1992. godine.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Pobjednik je tad bila grupa Magazin s pjesmom 'Aleluja'. Pjesma Tončija Huljića izabrana je za Euroviziju, ali te godine nisu otišli na natjecanje jer Hrvatska nije uspjela ostvariti članstvo u EBU. Malo kasnije hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije promijenio je naziv te je taj naziv ostao do danas. Riječ je o imenu Dora, koje se koristi od 1995. godine.

'Čelična Lady'

Doru je osmislila Ksenija Urličić, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici svjetskog značaja, Dori Pejačević. Manje je poznato da se Urličić dvoumila između imena Dora i Tonka. 'Čelična lady' Zabavnog programa, kako su je prozvali suradnici, jer je od njih tražila veliku disciplinu, ispričala nam je kako je ime Dora bio ispravan odabir.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

- Apsolutno. Dora dobro zvuči. Ta Dora je, kad je na neki način promovirana, privukla pozornost cijele generacije roditelja koji su davali imena djevojčicama Dora. Imate jako puno Dora u Hrvatskoj. Dora je hrvatsko ime, nije vezano ni za jednu regiju, prisutno je u našoj povijesti, Dora Krupićeva, Pejačević, hrvatska opera ‘Dorica pleše’... To je bio dio mojeg obrazloženja pred programskim vijećem kad sam predložila ime i prihvaćeno je. Ja sam mama Dore i tim se ponosim, tata je gospodin Ivica Propadalo. On je napravio prekrasan trofej i ja sam puno toga sugerirala, željela sam da tu budu elementi narodne nošnje, da tu bude neka zlatna kosa koja se prelijeva na podlogu, a to je ploča. U jednom času, kako je meni Dujmić bio vrlo drag godinama, znali smo se, drag, simpatičan, talentirani i vječni dječak. Dosjetila sam se kako je ta njegova ‘Tonka, reci cvrčak’ zgodno ime, a on je bio naš jedini pobjednik na Eurosongu, pa sam mislila da može biti Tonka, ali prevladala je Dora i nije mi žao zbog te odluke - prisjetila se 'čelična lady'.