Slavne prijateljice zajedno: Evo što je objavila Victoria Beckham nakon Brooklynovih izjava...

Nakon teških izjava njezinog najstarijeg sina Brooklyna, Victoria Beckham nabacila je osmijeh i pozirala s dugogodišnjim prijateljicama. Proslava 50. rođendana Emme Bunton, jedne od članica sastava 'Spice Girls' došao je u ne tako zgodnom trenutku za nju jer se o napetim odnosima obitelji Beckham priča već danima...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Modna dizajnerica (51) i njezin suprug David Beckham bili su među samo 30 gostiju pozvanih na raskošnu večeru Emme Bunton u Soho Farmhouseu. Zabava se održala nedaleko od njihovog doma u Cotswoldsu, a bio je to njihov prvi društveni izlazak otkako ih je najstariji sin optužio da ga "kontroliraju" i pokušavaju "beskrajno uništiti" njegov brak s Nicolom Peltz.

​- Mantra Beckhamovih je 'samo nastavi dalje' - otkrio je prijatelj para za Daily Mail. Dodao je kako je postojala opcija i da se ne pojave, no na kraju su to ipak učinili iz poštovanja prema Emmi.

​- Svi su osjećali očajničku tugu od prošlog ponedjeljka. Srca su im slomljena u komadiće, ali David i Victoria se uvijek pojave kad kažu da hoće. Obožavaju Emmu, ona im je vrlo posebna - kazao je izvor.

Iako je zabava bila posvećena Emmi, koja je nadimak Baby Spice opravdala odjenuvši blijedoružičasto odijelo, bila je to ujedno i prilika da se pokaže podrška Victoriji. Dizajnerica je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s Emmom, Mel C i Geri Horner, što je bila njezina prva objava nakon Brooklynove izjave.

"Sretan rođendan najljepšoj duši. Toliko vas volim, cure", napisala je Victoria. Njezine kolegice iz benda odmah su podijelile fotografiju, pokazujući time javnu podršku i dugogodišnju povezanost i nakon 30 godina od početka slave. Objavu je komentirao i David Beckham.

"Ovo me toliko usrećilo. Mogu samo zamisliti kako se osjećaju obožavatelji Spice Girls. Posebna noć za proslavu Emme", napisao je.

Samo nekoliko dana ranije, Brooklyn Beckham objavio je priopćenje u kojem je iznio niz optužbi na račun svojih roditelja. Tvrdio je da im je "Brend Beckham" važniji od svega te da mu je majka "otela" prvi ples na vjenčanju s Nicolom Peltz 2022. godine, plešući s njim na "neprimjeren način".

Optužio ih je za "nepoštovanje" njegove supruge i brigu isključivo za "promociju i sponzorstva". Oštro je kritizirao "performanse na društvenim mrežama, obiteljske događaje i neautentične odnose" koji su, kako kaže, bili sastavni dio života u koji je rođen.