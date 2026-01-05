Proslava velike obljetnice: Hit predstave za 20 godina Planet Arta u Histrionskom domu

Kazalište Planet Art od 22. do 31. siječnja u Histrionskom domu obilježit će 20 godina postojanja izvedbama šest predstava, od kojih su neke na repertoaru 20, 15, 12 i 11 godina. Za svaku izvedbu Planet Art je osigurao po 40 ulaznica (po dvije za svakoga gledatelja) kao dar u povodu slavlja, a način da dođete do njih je "najbrži korak", odnosno dobit će ih oni gledatelji koji prvi dođu do blagajne Histrionskog doma.

Predstave kojima će obilježiti 20. obljetnicu su "Velika zvjerka", "Tko je ovdje lud?", "Ritina škola", "Posljednja Freudova seansa", "Ljubavna pisma" te "Tere i Luce", a zadnje dvije predstave tom će prilikom obilježiti i svečanu 100. izvedbu. Kazalište Planet Art jedno je od najuspješnijih u Hrvatskoj, čije su predstave obilježile domaću kazališnu scenu tijekom zadnja dva desetljeća.

"Ideja koju ovo kazalište prati od samih početaka 2005. godine je postavljati na scenu suvremene drame koje se bave temama, pojavama, idejama, često i tabuima, prisutnima u našem društvu, koji nas se tiču i na društvenoj i na osobnoj razini, afirmirati ih u javnosti putem kazališne umjetnosti i otvarati dijalog o njima. Svaka predstava nastojala je gledatelju omogućiti slojevit uvid u pojedinu temu našu stvarnosti imajući uvijek u centru interesa pojedinca u odnosu na društvo i njegovu potragu i pravo na sreću."

Planet Art je tijekom 20 godina producirao 17 naslova i tri posebna projekta, njegove su predstave izvedene više od 1800 puta, a pogledalo ih je više od pola milijuna gledatelja. Planet Art je za svoje predstave osvojio 50 domaćih i inozemnih nagrada, što ga čini najnagrađivanijim kazalištem u odnosu na broj naslova koje je postavilo. U nezavisnom kazalištu Marka Torjanca uloge su ostvarili vrhunski hrvatski glumci svih generacija, poput Pere Kvrgića, Lele Margitić, Slavice Knežević, Gordane Gadžić, Jasne Palić Picukarić, Anje Šovagović, Jasne Bilušić, Marije Jerneić, Slavka Jurage, Nataše Janjić, Zrinke Cvitešić, Vande Winter, Filipa Juričića, Franje Dijaka...

Marko Torjanac otkriva kako je došlo do, vrijeme je pokazalo, u Hrvatskoj itekako potrebne nezavisne kazališne družine.

- U to doba, negdje početkom 2004., naišao sam posve slučajno na dva odlična suvremena dramska teksta, 'Velika zvjerka' i 'U posjetu kod gospodina Greena', čije teme su mi se učinile zanimljivima i potrebnima u tom trenutku. Prvi je govorio o etici i biznisu što je bila sveprisutna tema u novom okruženju kapitalističkog društva u kojem smo se našli zadnjih petnaestak godina, a drugi o ksenofobiji i homofobiji, što su bili svojevrsni tabui - rekao je Marko Torjanac, osnivač i ravnatelj Planet Arta.

Slavonski Brod : Kazališna predstava Tere i Luce kazališta Planet Art | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

NIie tad, kaže nam, imao ambicije stvoriti stalnu produkciju. Ideja je bila povremeno postaviti neku dramu.

- Neku koja bi mi se činila zanimljivom na način da to učinim u koprodukciji s drugim neovisnim kazalištima, pri čemu bi Planet Art bio zadužen za umjetnički a koproducent za produkcijski dio. Stjecajem okolnosti, koje su usmjerile razvoj Planet Arta, ostao sam bez koproducenta za 'Gospodina Greena' i morao sam odlučiti hoću li odustati od predstave ili sve uzeti u svoje ruke. Kako ne volim odustajati, odlučio sam samostalno producirati predstavu - objasnio je Torjanac.