Posvetila radu u kazali\u0161tu i sinkronizaciji animiranih filmovima te karijeri spisateljice. Na svojem blogu, objasnila je da je prestala raditi na filmu jer naprosto vi\u0161e nije bilo zabavno.\u00a02016. godine objavila je i memoare pod naslovom 'Gdje sam sada?'.

Mara je svoj posljednji film, 'Thomas And The Magic Railroad', snimila 2000. godine, no mnogi je se i danas sje\u0107aju. Njezina gluma\u010dka karijera nije bila duga, no bila je zna\u010dajna.\u00a0

- Ne smeta mi \u0161to su me nazivali 'slatkicom'. Cijenim danas to na neki na\u010din, no u to vrijeme me samo nerviralo. Kao da nisam ni\u0161ta izuzev toga. Nisam se kasnije uklapala u nametnuti holivudski imid\u017e djevojaka i imala sam dvije opcije. I\u0107i na plasti\u010dne operacije i \u017eivjeti u tom svijetu koji je izvan kontrole i prona\u0107i svoj put ili raditi ne\u0161to \u0161to \u0107e me ispunjavati. Odabrala sam ovo drugo i nisam pogrije\u0161ila - zaklju\u010dila je nekad popularna glumica\u00a0u intervjuu za Today Extra.