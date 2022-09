Proslavila se ulogom navijačice, dobila je četiri Grammyja, a borila se s rakom tri desetljeća

Legendarna glumica, kantautorica i pjevačica, Olivia Newton-John preminula je u kolovozu ove godine, nakon dugogodišnje borbe s karcinomom. Da je danas živa, proslavila bi 74. rođendan.

Rođena je u Cambridgeu u Engleskoj, a odrasla je u Melbourneu u Australiji. Pjevačku karijeru započela je još u tinejdžerskim godinama, a sredinom 60-ih otišla je u Englesku i počela nastupati u klubovima i na televiziji.

Veliki uspjeh postigla je svojim trećim solo albumom, 'Let Me Be There' i naslovnom pjesmom koja je osvojila nagradu Grammy za najbolju country žensku vokalnu izvedbu. Uslijedilo je još nagrada i uspješnih albuma. Postigla je hitove na country i pop ljestvicama s pjesmama 'Have You Never Been Mellow' i 'I Honestly Love You', koje su 1974. godine osvojile Grammyja za ploču godine.

Laskavi status, ali i svjetsku slavu, donijela joj je uloga navijačice Sandy u kultnom mjuziklu 'Briljantin' 1978. godine. Nažalost, Newton-John nije uspjela ponoviti raniji uspjeh svojim sljedećim filmom, 'Xanadu' iz 1980., no ubrzo je ponovno osvojila top ljestvice s pjesmom 'Magic'. Promijenila je svoj imidž i predstavila se u seksi, sportskom izdanju za svoj sljedeći album, 'Physical' 1981., koji je uključivao hit 'Let's Get Physical'.

Sredinom 1980-ih nastavila je snimati albume, no ubrzo nakon toga Olivijina glazbena karijera je utihnula. Usredotočila se na druge aspekte svog života, uključujući pokretanje lanca trgovina odjećom pod nazivom 'Koala Blue' i zasnivanje obitelji. Godine 1984. udala se za svog kolegu iz 'Xanadua', Matta Lattanzija. Dvije godine kasnije dobili su kćer Chloe Rose.

Olivijin život dramatično se promijenio 1992. godine kada joj je dijagnosticiran rak dojke. Protiv opake bolesti borila se kemoterapijom i djelomičnom mastektomijom. Unatoč tome, 1994. godine snimila je album 'Gaia'.

U filmu 'Jači nego prije' iz 2005. godine uhvatila se u koštac s temom raka. Donirala je dio prihoda za istraživanja o raku, a snimila je i pjesme kojima je željela dati nadu i hrabrost oboljelima od raka i njihovim obiteljima. Uključuje pjesmu 'Can I Trust Your Arms', koju je napisala zajedno sa svojom kćeri Chloe.

Olivia je iste godine pretrpjela još jednu tragediju. Njezin dečko, Patrick McDermott, s kojim je bila devet godina, nestao je nakon ribolova na ​​obali Kalifornije i nikada nije pronađen.

Već iduće godine, Newton-John je album 'Grace and Gratitude' prodavala u drogerijama uz svoje wellness proizvode za žene. Provela je veći dio jeseni 2006. na turneji kako bi promovirala svoj novi album.

Nastavila je i svoj aktivizam, vodeći šetnju duž Kineskog zida s drugim osobama koje su preživjele rak kako bi prikupile sredstva za izgradnju 'Olivia Newton-John Cancer i Wellness centra' u Melbourneu. Izdala je i album 'A Celebration in Song' (2008.) u sklopu dobrotvorne šetnje.

Iste godine udala se za američkog poduzetnika Johna Easterlinga. Upoznali su se preko prijatelja više od 15 godina prije vjenčanja, ali su u ljubavnu vezu ušli tek 2007., piše časopis People. Newton-John ponovno se udružila s Travoltom na albumu 'This Christmas' (2012.), koji je uključivao tradicionalne božićne pjesme. Sljedeće godine umjetnici je ponovno dijagnosticiran rak, iako to tada nije javno otkrila.

U svibnju 2017. odgodila je sjevernoameričku turneju nakon što je saznala da se rak vratio i proširio na donji dio leđa. Podvrgnula se zračenju u kombinaciji s prirodnim lijekovima i sačuvala optimizam.

- Neću biti jedna od onih statistika. Bit ću dobro. Vjerojatno ću se s tim nositi u životu kao trajnom stvari.Mislim da možete živjeti s rakom kao što možete živjeti s drugim stvarima - ako se brinete o sebi - rekla je za Today.

Newton-John je u rujnu 2018. otkrila da se po treći put bori s rakom. Pjevačica je za australski Channel Seven rekla da ima tumor u dnu kralježnice i da je podvrgnuta zračenju, te da se zdravo hrani i uzima ulje kanabisa za ublažavanje bolova.

- Vjerujem da ću to pobijediti. To mi je cilj - izjavila je tada, no to se, nažalost, nije obistinilo. Legendarna Newton-John 8. kolovoza je zauvijek izgubila borbu s rakom te je preminula na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena obitelji i prijateljima.

