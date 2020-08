Prošlo 20 godina bez Ene: Nije se doživjela kao simbol ljepote, a kći joj je bila ispunjenje želja

<p>'O meni se puno i vrlo često netočno govorilo. Predstavljali su me kao seks-simbol, a ja se takvom ne doživljavam. Izrazito sam zatvorena osoba. Nikad se izazovno ne odijevam. To naprosto ne volim. Kao djevojčica sam se, čitajući u knjigama i gledajući filmove, identificirala s nježnim, samozatajnim i krhkim ženama koje strpljivo čekaju i na kraju dobiju svoje muškarce'.</p><p>Tako je jednom glumica <strong>Ena Begović</strong> opisala sebe u davnom razgovoru za hrvatske novine. U to vrijeme imala je 34 godine, smatrali su ju jednom od najperspektivnijih. Često je tad govorila da jako želi zasnovati obitelj i imati djecu. Nažalost, sudbina se s njom gorko poigrala i u idućim godinama doista će joj namijeniti ulogu tragične junakinje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ena Begović rođena je 8. srpnja 1960. godine. Zajedno s dvije i pol godine mlađom sestrom <strong>Miom </strong>odrasla je u Trpnju na Pelješcu. Njihova majka <strong>Tereza </strong>potječe iz kaštelanske obitelji Barda, a supruga <strong>Nikolu</strong> upoznala je kad je u Trpanj došla šivati haljine. Ena i Mia dobile su imena po bakama, a majka ih je od milja zvala Enči i Miki. Iako je već u djetinjstvu sanjarila o sretnoj udaji, Ena je za sebe govorila da je kao djevojčica imala buntovničku narav. Igrala se i tukla s dječacima, a u školi se često objašnjavala s profesorima i prkosila im, unatoč tomu što je kućni odgoj bio vrlo strog. </p><p>- Bila sam ona vrsta djeteta koje radi sve što je zabranjeno, prisjetila se svojedobno glumica. Već s 14 godina je napustila idilično rodno mjestašce da bi nastavila srednjoškolsko obrazovanje u Dubrovniku. Stanovala je u đačkom domu bez grijanja, družila se s vršnjakinjama i izlazila tek dva puta tjedno u grad po dva sata, kako je nalagao strogi kućni red. Atraktivna dubrovačka maturantica već tad je pokazala sklonost glumačkom pozivu. </p><p>Te 1977. godine u Grad je stigla ekipa filma 'Okupacija u 26 slika' redatelja<strong> Lordana Zafranovića</strong>. Iako ju redatelj nije odmah zamijetio, na preporuku asistentice <strong>Branke Turkalj</strong>, Ena je na kastingu dobila ulogu statistice koja se u jednom kadru pojavljuje u krupnom planu. Bio je to korak prema prvoj većoj ulozi u filmu istog redatelja 'Pad Italije' u kojem će Ena četiri godine kasnije zaigrati ulogu Veronike i zbog nekoliko erotskih scena, postati seks simbol bivše države.</p><p>U međuvremenu Eni se u dubrovačkom đačkom domu pridružila i mlađa sestra Mia, ali su ubrzo obje izbačene jer se Ena posvađala s odgojiteljicom. Ipak, uspješno je maturirala i sa svojom prvom velikom ljubavi, izvjesnim Igorom, otputila na studij u Zagreb da bi upisala Pravni fakultet. Ni jedno ni drugo nije se pokazalo uspješnim odabirom. Pravni fakultet napustila je već nakon prve godine studija na nagovor <strong>Ljubiše Ristića </strong>koji joj je ponudio ulogu u TV-filmu 'Ivan Goran Kovačić'. </p><p>Nakon što je na setu upoznala veliku glumačku zvijezdu <strong>Radu Šerbedžiju</strong>, nisu ju trebali dugo nagovarati da fakultetsku zgradu na sjevernom dijelu, zamijeni Akademijom dramskih umjetnosti na južnom dijelu Trga Maršala Tita. Svoju praksu da se svađa s profesorima nastavila je i na Akademiji. Mnogo godina kasnije priznat će da joj je takva goropadna narav pomogla da opstane u gradu koji baš i nije tako gostoljubiv kako se voli predstavljati.</p><p>- Koliko god fizički izgledam nježno, nastojala sam se ponašati potpuno suprotno. Inače bi ljudi iskoristili moju slabost i spoznaju da me je lako skršiti. Došla sam iz malog mjesta u veliki Zagreb koji ljude baš i ne prihvaća tako rado. Zagrepčani su vrlo pristojni ali zatvoreni - objasnila je na temelju vlastitog iskustva. Osim toga Ena je bila introvertirana osoba i gajila je veliku odbojnost prema komuniciranju s ljudima, a takva joj je karakterna crta smetala i u budućem pozivu. Svjesna ove svoje mane, polako se počela mijenjati.</p><p>- Na pozornici ne smijete biti zatvoreni, jer onda i ulogu ne možete odigrati dobro. Gledateljima se treba otkriti, otvoriti i biti siguran. A sigurnost mi je nedostajala i u privatnom životu. Sve je to bilo prokleto teško postići, govorila je o mukama mlade djevojke.<br/> Istovremeno, filmski angažmani nizali su se jedan za drugim. Nakon trećeg filma 'Pad Italije', Ena je shvatila što to znači razodjenuti se pred kamerama u našoj sredini.</p><p>'U novinama su se do iznemoglosti objavljivale fotografije mog golog tijela. Roditelji mi nisu zbog toga rekli ni riječ. Ja sam to ipak teško proživljavala. Nisam znala da ću to obnaživanje tako dugo plaćati', rekla je. </p><p>A plaćala je i na Akademiji gdje joj profesori uglavnom nisu proricali bog zna kakvu karijeru. Dapače, tvrdili su da i nije previše talentirana i da nikad neće biti kazališna glumica. No, zahvaljujući <strong>Vladi Habuneku</strong> ubrzo je prvu ulogu dobila u najvećoj kazališnoj kući u Hrvatskoj - u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nakon Habuneka šansu joj je dao i <strong>Kosta Spaić</strong> ulogom u Držićevom 'Skupu' na Dubrovačkim ljetnim igrama i tako je krenula i njezina kazališna karijera. <strong>Jakov Sedlar</strong>, u čijoj je predstavi, 'Amerikanska jahta u splitskoj luci' igrala je također jednu od uloga i s tom su predstavom u dvije godine proputovali mnoge kontinente.</p><p>Pravu priliku da ostvari holivudsku karijeru ipak je svjesno propustila. Na snimanju koprodukcijskog filma 'Mussolini' odigrala je malu ulogu s glavnim glumcem <strong>George C. Scottom</strong> i zapela za oko uglednom producentu postarijem <strong>Bernardu Sofronskom</strong>. </p><p>- Toliko sam mu se svidjela da mi je htio kupiti povratnu avionsku kartu do LA-a, o svom trošku platiti apartman i upisati me u školu engleskog, te mi naći uloge. Sa smiješkom sa ga odbila - otkrila je Ena. Umjesto primamljivih profesionalnih i ljubavnih ponuda Ena se ipak odlučila za samački život u Zagrebu. Početkom 90-ih dobila je i manji stan u središtu Zagreba kao zaslužna javna osoba i tako završila svoj dugogodišnji podstanarski staž.</p><p>A onda, 5. lipnja 1996. godine vozeći svoj Suzuki swift Jarunskom cestom prema gradu u 1 i 45 ujutro, Ena je oduzela prednost motociklistu<strong> Fatmiru Miniriju</strong> i njegovom suvozaču <strong>Jadranku Joziću</strong>. U strahovitom sudaru Miniri je poginuo, a teške ozljede zadobili su Jozić i Enin suvozač, tada mladi i perspektivni glumac 23-godišnji <strong>Đorđe Kukuljica</strong>. Zbog velikog šoka, hospitalizirana je i izolirana od javnosti. Đorđe Kukuljica prošao je s teškom povredom mozga, vrata i lomovima, te je čak četiri tjedna bio u komi, a oporavak je trajao mjesecima zbog privremene amnezije. </p><p>U prosincu 1999. godine Ena je nepravomoćno osuđena na osam mjeseci zatvora uvjetno na tri godine i to, kako je objasnio sudac <strong>Marin Mrčela</strong>, zbog neosuđivanosti i zbog skrušenog držanja za vrijeme suđenja. </p><p>Pola godine kasnije, točnije u lipnju 2000. godine Ena se udala za 17 godina starijeg <strong>Josipa Dikana Radeljaka</strong> i tako potvrdila nagađanja da je u dugogodišnjoj vezi s bivšim mužem slavne jugoslavenske glumice i nekoć rasne ljepotice <strong>Desanke Bebe Lončar</strong>.<br/> Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja Ena je Dikanu rodila djevojčicu <strong>Lanu</strong>. U samo mjesec i pol dana Ena je tako ispunila sve svoje želje - udala se za čovjeka kojeg je voljela i 1. srpnja dobila kćerkicu - baš o čemu je maštala cijeli svoj život i to sedam dana uoči svog 40-tog rođendana.</p><p>Tog ljeta mlada majka godišnji je bezbrižno provodila s tek rođenom Lanom, suprugom Dikanom, svojom majkom Terezom i Dikanovim sinom iz prvog braka <strong>Leom</strong>, u obiteljskoj kući na Braču. </p><p>15. kolovoza 2000. godine, odlučili su otići na izlet. U dobrom raspoloženju, tata je odlučio prepustiti upravljač terenca neiskusnom tada 18-godišnjem sinu Leu. Na jednoj okuci mladić se prestrašio nesavladive strmine i odlučio volan prepustiti tati. Obojica su izašla iz automobila, ali je u tom trenutku, u još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, terenac počeo kliziti unazad. Na zadnjem sjedištu ostale su bespomoćno sjediti baka Tereza i Ena koja je u naručju držala malenu Lanu. Terenac je otklizio u provaliju. Tereza Begović prošla je s lakšim ozljedama kao i mala Lana, dok je u autu ostalo nepomično Enino tijelo. Unatoč brzoj intervenciji i transportu u splitsku bolnicu, Eni nije bilo spasa. Podlegla je teškim ozljedama u jurećem gliseru prema splitskoj bolnici. </p>