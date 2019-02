Provokacije Thora ne prestaju: Žena ti je u seksu sigurno gore

Islanđanin Hafþór Júlíus Björnsson (30), najpoznatiji po ulozi The Mountaina u seriji 'Igra prijestolja' lani je oženio fitness trenericu Kelsey Henson (28). Novopečeni bračni par na društvenim mrežama rado objavljuje zajedničke fotografije, a velika razlika u njihovoj visini često je povod pratiteljima da ih krenu 'zafrkavati'.

Foto: Instagram

- Izgledaš kao da si joj tata, a ona tvoja kći tinejdžerka - jedan je od podrugljivih komentara Björnssonovih obožavatelja ispod fotografije na kojoj pozira sa suprugom.

- Ona je u seksu sigurno uvijek gore - komentirao je drugi pratitelj, a njegov komentar 'zaradio' mu je i mnogo lajkova ostalih obožavatelja. Glumac je visok 206 centimetara, dok mu njegova supruga sa 158 centimetara visine 'nije ni do ramena'. Razlika u visini njima ne smeta, ali njihovi pratitelji često ih zadirkuju zbog toga.

Foto: Instagram

Islanđanin se ne obazire previše na zlobne komentare svojih obožavatelja na društvenim mrežama jer, kako tvrdi, ne voli velike i zlobne internet ratnike.

Par se upoznao u rujnu 2017. kada mu je Kelsey bez imalo srama prišla u restoranu i zatražila ga autogram. Među njima je odmah 'zaiskrilo', a ostalo je povijest.

Foto: Instagram

- Ljubimo se tako da se on jako sagne, a ja se pritom propnem na prste. Kada mi se ne da stajati na prstima, onda mu samo kažem da me podigne. I on to i napravi - rekla je jednom prilikom Kelsey kada ju je na Instagramu obožavatelj pitao kako se, s obzirom na to koliko je razlika u njihovoj visini, uopće mogu ljubiti jedno s drugim.

