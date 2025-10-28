Prva je u Hollywoodu dobila 20 milijuna dolara za film, a uvijek se protivila golišavim scenama

Julia Fiona Roberts rođena je u Atlanti, a još prije njezina rođenja roditelji su vodili glumačku školu. Nakon njihova razvoda, glumica je živjela s majkom u Smyrni. Julijina majka udala se za Michaela Motesa 1972. godine, no od početaka veze je prema njoj bio nasilan. Roberts ga je prezirala. U braku su dobili Nancy Motes, Julijinu polusestru, koja je umrla 2014. kada je imala 37 godina od predoziranja. Njezina majka podnijela je zahtjev za razvod 1983., a komentirala je kako joj je taj brak najveća pogreška koju je u životu učinila. Glumičin otac preminuo je od posljedica raka kada joj je bilo 10 godina. Iako je kao djevojčica Roberts htjela biti veterinarka, nakon srednje škole se preselila u New York kako bi ganjala glumačku karijeru.

Cannes Film Festival 2016 | Foto: Felix H?rhager/DPA/PIXSELL

Imala je nekoliko manjih uloga u serijama, a 1988. je debitirala na velikom platnu u filmu "Satisfaction". Filmom "Mystic Pizza" oduševila je redatelja koji je dobar glas o njoj prenio dalje. Bila je na audiciji za film "Čelične magnolije", a iako su producenti htjeli angažirati Lauru Dern ili Winonu Ryder, upravo zbog preporuke je Julia dobila ulogu. iako su je svi obožavali, neki su joj podvaljivali smicalice ne bi li se osramotila, no iz svega se izvukla. Za ulogu u "Čeličnim magnolijama" je dobila prvu nominaciju za Oscara te je kući odnijela prvi Zlatni globus. Posao joj je u tom trenutku tek krenuo, a idući film koji je snimila postao je klasik. Radi se o "Zgodnoj ženi" iz 1990., filmu koji joj je donio svjetsku slavu i etablirao je kao jednu od najboljih glumica u žanru romantične komedije. Dobila je još jednu nominaciju za Oscar te je osvojila još jedan Zlatni globus - ovoga puta za najbolju glavnu žensku ulogu. Film "Zgodna žena" zaradio je preko 460 milijuna dolara u kinima, a crvena haljina koju je Julia Roberts nosila u filmu smatra se jednom od najpoznatijih haljina u svijetu filma.

"Moj dečko se ženi", "Notting Hill" i "Odbjegla nevjesta" idući su klasici koje je snimila, nakon čega se okušala i u drugim žanrovima. Postala je prva žena u Hollywoodu koja je zaradila 20 milijuna dolara za jednu ulogu. Bio je to film "Erin Brokovich", koji joj je donio i prvog Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu.

Foto: IMDB/screenshot

Nastavila je nizati uspjehe te je 2001. filmom "The Mexican" ostvarila dugogodišnju želju. Glumila je s bliskim prijateljem Bradom Pittom, a dvojac je navodno godinama tražio projekt u kojem bi se mogli pojaviti zajedno u glavnim ulogama. Iste godine je s istim kolegom glumila i u "Oceanovih 11", uz Georgea Clooneyja i Matta Damona. Čak 25 milijuna dolara dobila je za ulogu u filmu "Osmijeh Mona Lise". Na prijelazu milenija joj nitko nije bio ravan, a krasila je i naslovnice brojnih uglednih časopisa koji su je svrstavali među najutjecajnije žene svijeta.

Roberts nikada nije htjela snimati golišave scene, a o tome je nekoliko puta javno govorila.

- Znate, nikada ne smijete kritizirati tuđe izbor. Za mene je odluka da neću skidati odjeću na filmu ili biti ranjiva na fizički način, odabir koji sam napravila sama za sebe - priznala je pa dodala kako je kasnije i zbog djece odlučila ne snimati gole scene.

Nakon nizanja hitova na velikom platnu prebacila se na televizijsku produkciju te je glumila u brojnim serijama. I danas je aktivna u svijetu filma te ne namjerava stati. Njezin posljednji objavljeni film je "After the hunt", a najavila je i još nekoliko projekata. Brojni mediji smatraju je jednom od najvećih holivudskih zvijezda u povijesti, a često su je nazivali predvodnicom svoje generacije.

Osim kao glumica, Roberts se ostvarila i kao producentica u nekoliko projekata u kojima je glumila. Skupa sa suprugom ima produkcijsku tvrtku Red Om Films. Bila je zaštitno lice brojnih poznatih brendova, a od 1995. godine je aktivna u UNICEF-u te nerijetko donira milijune u dobrotvorne svrhe.

Foto: profimedia

Ni u privatnom životu Juliji Roberts nije bilo dosadno. Ljubila je brojna poznata lica uključujući Jasona Patrica, Liama Neesona, Kiefera Sutherlanda, Matthewa Perryja i Dylana McDermotta. Kratko je bila zaručena za Sutherlanda, no razišli su se prije nego što su stali pred oltar. Tabloidi su svojedobno pisali kako su od vjenčanja odustali samo nekoliko dana prije, no kasnije je rekla da to nije istina. Za pjevača Lylea Lovetta udala se 1993., a razveli su se dvije godine kasnije. S glumcem Benjaminom Brattom hodala je od 1998. sve dok nije upoznala sadašnjeg supruga Daniela Modera.

Moder i Roberts upoznali su se na setu filma "The Mexican", no ona je bila u vezi, a on u braku. Godinu kasnije Moder je podnio zahtjev za razvod, a čim je dobio službene papire se odmah vjenčao s Roberts. Zajedno su dobili troje djece, blizance rođene 2004. i sina rođenog 2007. godine. Julia Roberts i Daniel Moder danas slove kao holivudski golupčići bez ijedne afere tijekom čitavoga braka, a često si izjavljuju ljubav preko društvenih mreža. Zajedno i rade, a podržavaju jedno drugo u svim prilikama.

Glumica godinama nije razgovarala s bratom, glumcem Ericom Robertsom, zbog njegove ovisnosti. Eric se rastao od bivše supruge Kelly Cunningham dok je njihova kći, glumica Emma Roberts, još bila beba. Julia je stala na stranu njegove bivše supruge, a glumac je kasnije priznao kako je njegova sestra bila u pravu. Pokajao se što je ostao bez skrbništva nad kćeri, a u svojim memoarima je u detalje opisati borbu s ovisnostima i odnose u svojoj obitelji.