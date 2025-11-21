Evo što se događalo iza kulisa izbora za Miss Universe: Ispadi, 'šmrkanje' i brojne kontroverze

Ovogodišnje, 74. izdanje izbora za Miss Universe, održano u Bangkoku u Tajlandu, trebalo je biti proslava ljepote, osnaživanja i globalnog jedinstva. Krunu, titulu i pobjedu odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, no natjecanje će ostati upamćeno i po nizu skandala. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović plasirala se u top 30.

Problemi su započeli mnogo prije nego što su natjecateljice stigle u Tajland, navodi Business Insider. Anne Jakrajutatip, koja je u listopadu 2022. za 20 milijuna eura ušla u povijest kao prva žena i transrodna žena vlasnica organizacije Miss Universe, obećala je novu eru "globalne platforme za osnaživanje žena". Ta je era, međutim, kratko trajala. U lipnju 2025. Jakrajutatip je tiho odstupila s čelne pozicije, a kao razlog navela je želju da se posveti obitelji.

Njezina ostavka uslijedila je nakon ozbiljnih financijskih problema njezine tvrtke JKN Global Group, koja je podnijela zahtjev za stečaj, i istrage tajlandske Komisije za vrijednosne papire zbog navodnog lažnog prikazivanja financijskih izvješća. Vodstvo su preuzeli novi izvršni direktor Mario Búcaro i predsjednik Raul Rocha, čija je tvrtka u siječnju 2024. kupila 50% udjela u organizaciji.

Sukob koji je podijelio svijet

Najveći potres dogodio se 4. studenog tijekom promotivnog događaja. Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda i vlasnik konkurentskog izbora Miss Grand International, javno je napao Fátimu Bosch, Miss Meksika, a od danas i 74. Miss Universe, optuživši je da nije sudjelovala u promotivnim aktivnostima. U prepirci koja je prenošena uživo na Facebooku, Itsaragrisil je Bosch navodno nazvao "glupom" (on je kasnije tvrdio da je rekao "štetnom").

Foto: Chalinee Thirasupa

"Ne poštujete me kao ženu", odgovorila mu je Bosch, na što joj je on odbrusio da joj nije dao priliku da govori i pozvao osiguranje da je udalji. Ovaj čin izazvao je revolt među ostalim natjecateljicama. Nekoliko njih, uključujući i tada aktualnu Miss Universe, Dankinju Victoriju Kjær Theilvig, demonstrativno je napustilo prostoriju u znak podrške. "Vrijeđati drugu djevojku je ispod svake razine nepoštovanja. Zato oblačim kaput i odlazim", izjavila je Theilvig.

Predsjednik organizacije, Raul Rocha, oštro je osudio Itsaragrisilovo ponašanje, nazvavši ga "ozbiljnim zlostavljanjem" i "stalnom željom za privlačenjem pozornosti". Njegovo sudjelovanje u daljnjim događanjima drastično je ograničeno.

Optužbe za namještanje i ostavke sudaca

Samo nekoliko dana prije finala, natjecanje je uzdrmala nova afera. Skladatelj Omar Harfouch podnio je ostavku na mjesto suca, tvrdeći da postoji "tajno glasanje" za odabir Top 30 finalistica. Izjavio je kako ne može "legitimizirati glasovanje u kojem nije sudjelovao" i da je paralelni odbor, neovisan o službenom žiriju, već donio odluke. Ubrzo nakon njega, povukao se i bivši francuski nogometaš Claude Makélélé, navodeći "nepredviđene osobne razloge".

Organizacija Miss Universe demantirala je optužbe, pojašnjavajući da je došlo do zabune. Tvrdili su da je Harfouch pomiješao službeni žiri s odborom za program "Beyond the Crown", društveno-odgovornu inicijativu koja promiče humanitarne projekte natjecateljica, ali ne utječe na bodovanje i konačni plasman.

Ovu tezu potvrdila je i Ivana Delač, direktorica Miss Universe Hrvatske, koja je za Net.hr pojasnila kako su "preliminarno natjecanje, intervju, kupaći kostimi i večernje haljine ključni elementi koji određuju ulazak u Top 30 prema strogo definiranom protokolu".

Rasizam, kontroverzni video i padovi

Kao da sve navedeno nije bilo dovoljno, niz manjih incidenata dodatno je narušio ugled natjecanja. Miss Universe 1996., Alicia Machado, komentirajući sukob Nawata i Bosch, nazvala je tajlandskog direktora "Kinezom", dodavši da su za nju "svi s kosim očima" Kinezi, pritom rukama povlačeći kutove svojih očiju.

Miss Čilea, Inna Moll, objavila je video u kojem glumi da šmrče bijeli prah s ruke, što je dio popularnog trenda na TikToku. Nakon žestokih kritika, video je uklonila i ispričala se, tvrdeći da nije u potpunosti razumjela kontekst zbog jezične barijere.

Foto: Chalinee Thirasupa

Tijekom preliminarnog natjecanja, Miss Jamajke, Gabrielle Henry, pala je s pozornice i odvezena je na nosilima, što je izazvalo zabrinutost za sigurnost natjecateljica. Srećom, prošla je bez težih ozljeda.