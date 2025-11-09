Obavijesti

IGRAT ĆE 20 PUTA

Prva premijera na sceni HNK2: Uskoro stiže mjuzikl Cabaret

Piše Jasmina Bauman,
Prva premijera na sceni HNK2: Uskoro stiže mjuzikl Cabaret
Foto: Marko Ercegović

U režiji i koreografiji Lea Mujića te uz glazbeno vodstvo Ivana Josipa Skendera, “Cabaret” 14. i 15. studenoga otvara novo poglavlje umjetničkog stvaranja na sceni HNK2

Prije tjedan dana svečano je otvorena nova scena Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2. Publika je prvi put kročila u prostor koji simbolizira budućnost izvedbenih umjetnosti, a povijesni trenutak obilježen je svečanim programom “Slava umjetnosti 2.0”. A sad ih već čeka prva premijera u novom prostoru. Na kazališne daske u Ulici Božidara Adžije 7a stiže mjuzikl “Cabaret”. Ovo kultno djelo, koje su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), temelji se na drami “I Am a Camera” Johna Van Drutena, napisanoj prema romanu Christophera Isherwooda “Goodbye to Berlin” (1939.).

Foto: Marko Ercegović

U režiji i koreografiji Lea Mujića te uz glazbeno vodstvo Ivana Josipa Skendera, “Cabaret” 14. i 15. studenoga otvara novo poglavlje umjetničkog stvaranja na sceni HNK2 u suradnji Drame, Opere i Baleta, a u ovoj sezoni igrat će 20 puta.

- Desetljećima se tražilo rješenje kako HNK omogućiti još jednu scenu da bi se ansambli mogli još bolje umjetnički razvijati, ali i kako bi publika vidjela više naših predstava. Ideja se iskristalizirala tijekom potresa kroz inicijativu Ministarstva kulture te smo uz sredstva Fonda solidarnosti obnovili prostor u kojemu se nalaze naše radionice i depoi, a potom se iz državnog proračuna financirala i gradnja druge scene. To je povijesni događaj iz više gledišta.

Foto: Marko Ercegović

Osim značenja na nacionalnoj razini, Zagreb je dobio novi izvedbeni prostor, naši će se ansambli moći još intenzivnije razvijati, bit će olakšan produkcijski i organizacijski proces uz više termina za izvođenje predstava na zadovoljstvo naše publike - rekla nam je nedavno intendantica HNK Zagreb, dr. sc. Iva Hraste Sočo.

U “Cabaretu” glumački tim publiku će odvesti u noćne prostore i zadimljene klubove kasnoga vajmarskog Berlina, u vrtlog zabave koja skriva slom i u intimu likova koji pokušavaju sačuvati ono najosobnije u vremenu koje im izmiče. U glavnim ulogama su, među ostalim, Fabijan Komljenović, Ivan Čuić, Devin Juraj, Lana Ujević Telenta, Franka Batelić, Iva Jerković Oreški, Ivana Boban, Mirta Zečević, Tesa Litvan, Damir Markovina... Tu je i veliki ansambl Baleta te je za ovu produkciju formiran ansambl Kit Kat Kluba, među kojima su Lucija Radić, Pálinkó, Atina Tanović, Daria Brdovnik, Ovidiu Muscalu, Vid Vugrinec, Tit Emanuel Medvešek, Filip Sever, Dorian Stipčić, Tara Thaller... Orkestrom Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu ravnaju Ivan Josip Skender i Stjepan Vuger. 

