Prva YouTube baka: 'Psujem samo zbog svog unuka Zebe'

Kad sam se prijavljivao u ‘Big Brother’, nisam ni planirao da će me pozvati u BB kuću, kaže Daniel Tomić Zebo (24). Iako je youtuber iz Slavonskog Broda bio 'rezerva', u reality je ušao dan nakon ostalih stanara, nakon što je Aleksandar Neradin iznenada izbačen zbog sudskog procesa koji se protiv njega vodi. Zebo je u nedjelju, odlukom gledatelja, napustio Big Brother kuću.

- Cilj mi je bio ostati dva, tri tjedna i vidjeti kako to izgleda - kaže Zebo. U kući mu je, priznaje, najviše nedostajala djevojka Lorena te bi zbog nje i sam vrlo brzo napustio kuću. U realityju je bio najbolji s Orkyjem i Lucijom.

- Njih dvoje su zaista posebni. S Lucijom možeš razgovarati o bilo čemu - prepričava youtuber. Proslavio se skečevima s bakom Anicom (75), koja u videima puno psuje.

Foto: Privatni album

- Baka se uvijek držala scenarija koji sam napisao. Inače u životu ne psuje, jedino ako je ja nagovorim. Danima sam radio scenarij, a baka ga se vjerno držala - prepričava Zebo. Kaže kako baka u početku nije željela psovati, ali je kasnije podlegla popularnosti.

- Kad su joj ljudi počeli prilaziti na ulici jer su je prepoznali, postala je popustljivija - kaže Zebo. Videoskečeve s bakom je zbog državnih institucija prestao snimati.

Foto: RTL televizija

- U Centru za socijalni rad mislili su kako baka zarađuje preko YouTubea pa su joj zaprijetili da će joj, ako nastavi snimati, uzeti naknadu koju je od njih dobivala - objašnjava Zebo. Kaže kako on zarađuje na YouTubeu, a je li baka od toga imala novčane koristi, nije nam želio otkriti.

- Planiram napraviti dva videa o ‘Big Brotheru’. Prvi o tome kako mi je bilo u kući, a u drugom ću staviti neke smiješne klipove - najavljuje Tomić. Popularnost mu je tijekom boravka u realityju, kaže, porasla. U kući mu se ipak nisu svi svidjeli.

Foto: RTL

- Anto mi je dobar dečko, ali u zadnje vrijeme, iako ne znam zašto, stalno nešto glumi. Fura se na mene. Anezi se voli prenemagati toliko da je to strašno. Sve u kući odmjerava od glave do pete. Nixara je dobar i pokušava ispasti smiješan, ali mu to, nažalost, ne ide - rekao nam je Zebo. Da dobije priliku, vratio bi se u BB kuću.

- Bio bih malo gori u ponašanju, ali s pozitivne strane. Sramežljiv sam i u početku me je trema pucala. Orky i ja smo cijele dane nasmijavali ljude iz kuće, ali na TV-u to nije baš tako ispalo. Da sam znao da je tako, drukčije bih postupio i više se svađao - zaključio je Zebo čiji je izlazak iz Big Brothera najteže pao sustanarki Luciji Stojak (24).

- Stigao kofer, a u koferu iznenađenje, ne mislim na ovu sliku već na papir što ga je Lucija napisala - pohvalio se Zebo na društvenoj mreži. Na njegovoj fotografiji Splićanka mu je ostavila posvetu.

- Najbolji si Bambi! Bubica - poručila je Lucija Zebi koristeći se nadimcima koje su si dali u BB kući. Bivši stanar je dan prije 'podržao' Splićanku u svađi s Anezi (31) preko društvene mreže.

- Bubice, je** joj mater na najjače dok držiš moju sliku u ruci. Ponosan na tebe - napisao je Zebo.