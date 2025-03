Prve nominacije u 'Survivoru' uzburkale su emocije. Nika: 'Pogađa me što su me izglasali'

Jutro nakon plemenskog vijeća na kojem su žuti donijeli svoju odluku o nominiranim članovima, Niki će komentirati:

- Nekako sam to i očekivao. Malo sam intenzivan općenito u plemenu i borit ću se u duelu, pa ćemo vidjeti.

Foto: Nova Tv

S druge strane, Nika, koja se također našla među nominiranima, otvoreno će progovoriti o glasanju i osjećajima koji je prate:

- Popričali smo o tome tko je glasao za koga, transparentni smo oko toga, tako da znam tko je glasao za mene. Ne osjećam se kao najslabija karika, ne bih bila ovdje da jesam, ali svatko ima pravo na svoje mišljenje. Pogađa me što su me izglasali, ali članovi plemena morali su se odlučiti za nekoga. Karakter mene i Nikija je drugačiji i ne razumije nas svatko.

Foto: Nova Tv

Lara je također dobila dva glasa, što ju je uhvatilo nespremnu:

- Omelo me to, nisam to očekivala. Cijelu sam noć razmišljala o tome, pa sam pitala da kažu tko je glasao za mene i da mi objasni. Većinom je to bilo zbog međuljudskih odnosa, s nekim se više zbližiš, s nekim manje.

No, kandidati nemaju previše vremena za analizu – ulog je velik jer nova igra donosi i novu priliku za osvajanje plemenskog imuniteta! Natjecatelji će morati pokazati snagu, timski rad i strateško razmišljanje. Cilj zadatka je jasan: sakupiti kocke, prenijeti ih kroz poligon i timski složiti konstrukciju visoku tri metra. Pobjeda znači sigurnost, dok poraz nosi još jedno plemensko vijeće i nove nominacije.

Foto: Nova Tv

Uslijed drame vezane uz eliminacije, gledatelje očekuje još jedno iznenađenje, a o čemu se radi, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora!