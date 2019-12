Prvi na tablici: Marko i Katica rasturili brudet od grdobine...

I u večerašnjoj epizodi gost je Hrvoje Zirojević, koji je najavio kandidatima da pripremaju zadatak 'Dovrši me', odnosno dobili su početak recepta, a ostatak moraju završiti sami.

Jelo koje pripremaju je brudet od grdobine. Većina kandidata nije bila upoznata s grdobinom zbog čega su tražili pomoć žirija, a Franka je zamjerila Pažaninu što je bio škrt na informacijama pa je zaključila da on svoje znanje, za razliku od Špičeka, ne voli dijeliti.

Prije kušanja Željka je obavijestila Katicu i Marka da će dobiti bod manje jer su imali neurednu radnu jedinicu. Ana i Katarina su prve donijele svoje jelo pred žiri, a Hrvoje je imao zamjerku zato što su djevojke sjeckale luk na kockice umjesto na ploške. Pažanin je pohvalio njihovu prezentaciju palente, ali im je zamjerio što su dodale ljute papričice.

- Sviđa mi se što kod vas nema previše korjenastog povrća. Ukusno je jelo - komentirala je Željka, a i Špiček je bio jako zadovoljan kušanim. Za svoje su jelo djevojke na kraju dobile 31 bod.

- Hrpa osmica, prezadovoljne smo - komentirale su djevojke. Katica i Marko komentirali su kako su se super snašle s receptom, a Špiček je odmah imao zamjerku da je dobio jako malo ribe na tanjuru i da nema što probati.

- Bolje mi je vaše jelo nego od cura. Možda je malo preljuto. Umak je povezan, ima punoću, jako sam zadovoljan - komentirao je Špiček s kojim se Željka složila. Par je za svoje jelo dobio 34 boda, što je izazvalo pravo oduševljenje kod Katice i Marka.

Kada je Pažanin počeo jesti Frankino i Dinino jelo, naletio je na čili zbog čega je počeo silno kašljati, a djevojke su komentirale da je Pažanin diva.

- Da ne znam što je, ne bih rekao da je brudet. Umak je dobar, ali ne kao brudet. Više kao nešto drugo. File ribe je sirov, krvav - komentirao je Zirojević, a djevojke su to potvrdile, što ga je pomalo izbacilo iz takta.

- Sigurno vam je nešto upalo unutra, ne znam na što sam naletio - komentirao je Pažanin, a Franka se ispričala zbog propusta. On im je dao ocjenu dva, a ukupno su dobile 22 boda.

- I to ti je muškarac! Možda mu pokazujemo premalu dozu simpatije, možda je i on prema ljudima koji pokazuju više simpatije, simpatičniji. U ovaj sam show došla kuhati, a ne tražiti muža. Došla sam s ciljem i toga ću se držati do kraja - komentirala je oštro Franka. Renato i Marina nisu bili presretni sa zadatkom jer im nije bilo jasno kako se uopće priprema, a Marina je rekla da je prvi put radila s grdobinom.

- Otišli ste dosta od brudeta, ali dobro je sve skupa - kazala je Željka, a Špičekova je glavna zamjerka bila da im fali maslinova ulja. Pažanin, za razliku od Željke i Ivana nije bio zadovoljan jelom. Ukupna je ocjena bila 21.

Karmen i Dino dobili su kritike jer je Špiček vidio kako je Karmen bacila dobar dio palente u smeće što joj je jako zamjerio. Komentirao je i da je previše povrća u jelu zbog čega više nalikuje na ragu. Željka se složila da ima previše celera, ali da je zapravo jako ukusno. Dobili su 19 bodova. Prema trenutnom rasporedu najbolji su u ukupnom zbroju Katica i Marko, dok su najlošiji Renato i Marina, ali tko će napustiti show - doznajte sutra u 21:15.

