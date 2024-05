Prvi nastup nakon izbacivanja s Eurosonga: 'Ljubav pobjeđuje!'

Nizozemski glazbenik Joost Klein u nedjelju je održao svoj prvi nastup nakon što su ga diskvalificirali s Eurosonga. Nastupao je u nizozemskom gradu Enschede, u sklopu festivala Freshtival Weekend. Koncert je započeo s ubrzanom verzijom pjesme 'Europapa', s kojom se natjecao i na Eurosongu, a publika je glasno pjevala uz njega. Međutim, nije izveo cijelu pjesmu.

Osim 'Europape' je izveo i svoje druge najpoznatije hitove - 'Droom Groot', 'Friesenjung', 'Wachtmuziek'... Koncert je završio sa svojom verzijom ABBA-ine pjesme 'The Winner Takes It All'.

Joost tijekom nastupa nije govorio o svojoj diskvalifikaciji, ali je nekoliko puta ponovio da 'ljubav uvijek pobjeđuje sve'. Isto je tijekom koncerta napisao i na svom Instagram profilu.

- Znam da svi čekaju da nešto kažem, ali ja samo kažem ljubav. Hvala vam na ljubavi - rekao je u jednom trenutku.

Podsjetimo, Joost je nastupao u drugoj polufinalnoj večeri, a bio je jedan od favorita za pobjedu na natjecanju. Uoči finala se nije pojavio na generalnoj probi, a kasnije su iz EBU-a objavili da se neće natjecati u finalu. Nekoliko dana kasnije su objasnili da je razlog to što je nasrnuo na fotografkinju, koja ga je snimala bez razloga, ali ju nije udario. Slučaj je prvo preuzela policija te je Joost bio na ispitivanju, a početkom lipnja bi se trebao pojaviti na suđenju.

Glazbenik još uvijek nije komentirao incident koji se dogodio.

