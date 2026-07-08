Prvi put u Hrvatskoj: Eagle-Eye Cherry, sin jazz legende i brat Neneh Cherry, stiže u Boogaloo

Zagrebački klub Boogaloo, u četvrtak 3. prosinca, postat će odredište za sve ljubitelje bezvremenskih pop-rock himni. U sklopu svoje nove svjetske turneje, u Hrvatsku prvi put u karijeri stiže švedsko-američki glazbenik Eagle-Eye Cherry, autor čiji je megahit "Save Tonight" obilježio generacije i do danas ostao apsolutni vladar radijskog etera, stoji u najavi.

Glazba mu je doslovno zapisana u genima – rođen je u Stockholmu kao sin legendarne jazz ikone Dona Cherryja i brat kultne pop glazbenice Neneh Cherry.

Nakon školovanja u New Yorku (School of Performing Arts) i sviranja bubnjeva u raznim bendovima, devedesetih se vraća u domovinu i izdaje debi album Desireless (1997.) koji ga lansira u sam vrh europskih i američkih top ljestvica.

Uz singl "Save Tonight", koji je osvojio Europu i zasjeo na visoko 5. mjesto Billboardove ljestvice Hot 100, domaća publika će po prvi put uživo pjevati i hitove s kasnijih uspješnih izdanja Living in the Present Future te Sub Rosa.

Nakon kraće pauze od turneja, Eagle-Eye Cherry se vratio u punoj snazi, a na svoj premijerni hrvatski nastup donosi i svježu energiju sa svog šestog studijskog albuma Back on Track.

Inspiriran energijom svojih tinejdžerskih idola, bendova poput The Clash i Talking Heads, novi materijal savršeno spaja njegov prepoznatljivi, emotivni akustični potpis s modernim aranžmanima i novom dinamikom live nastupa.