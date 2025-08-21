Prvi rođendan otkako je postao djed! Kristijan Ugrina o slavlju i unuci: 'Predivna je, jako lijepa'

Prije nešto više od dva mjeseca Kristijan Ugrina je postao djed, a danas slavi 53. rođendan. Glumac je za Net.hr otkrio kako je to biti djed, ali i kako će proslaviti rođendan.

Kristijanova unuka Luna ima dva i pol mjeseca te je ovo glumčev prvi rođendan otkako je postao djed. Njegova kći, Korana, rodila je djevojčicu u zagrebačkoj bolnici, a uz nju je na porodu bio partner, glumac Tin Rožman. Ipak, Ugrina je otkrio da unuka neće biti na proslavi.

- Nažalost, neće biti na slavlju. Bila je tu na moru dva tjedna, ali sada je u Zagrebu. Ona je predivna, stvarno je lijepa. Još ne znamo kakav je karakter jer je premala. Lijepa je djevojčica, rodila se čupava, ima kosu, čistog lica i tamnog tena. Zaista je divna - kazao je Ugrina.

Foto: PROMO

Glumac će rođendan proslaviti u krugu najbližih i to na našoj obali.

- Budući da sam na Hvaru, uvijek imam mali problem oko rođendana jer mi ne mogu svi doći. Ovdje imam velik krug bliskih prijatelja, neki mi doputuju. Doma slavim u dvorištu. Jedan prijatelj iz ulice ima rođendan na isti dan, a jedna djevojka koja živi u istom ulazu kao i ja ima rođendan 23. kolovoza, pa mi zajednički rođendan radimo 22. kolovoza. To je zapravo trostruki rođendan. Malo pripremamo mesa za roštilj, skuhali smo jaja, a uz to pripremamo krumpir salatu i sataraš - ispričao je.

Zagreb: Glumac Kristijan Ugrina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kaže da su pokloni krenuli stizati već prije više od mjesec dana, ali njegova jedina želja je zdravlje njegove obitelji.

- Od jedne prijateljice sam dobio tlakomjer - to su te godine. Od druge prijateljice dobio sam air fryer za pripremu pomfrita bez ulja, a od mlađe kćeri sam dobio društvenu igru 'Potjera'. Našli smo karticu na kojoj piše: 'Koji glumac je vodio emisiju Hugo?' i svi smo znali točan odgovor - uz smijeh je rekao glumac.

Zagreb: Glumac Kristijan Ugrina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRACIJA