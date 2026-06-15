Publika ga pamti kao Barneyja, ali njegova životna priča skriva mnogo više od kultne uloge

Neil Patrick Harris, rođen 15. lipnja 1973. godine u američkom Albuquerqueu, odrastao je u gradiću Ruidoso, gdje je još kao dijete pokazao izniman interes za glumu. Sin je odvjetnika, a prve kazališne korake napravio je u školskoj predstavi "The Wizard of Oz", u kojoj je utjelovio Tota. Tijekom školovanja u srednjoj školi La Cueva sudjelovao je u brojnim predstavama i mjuziklima te je gradio temelje za buduću impresivnu karijeru.

Prvi veliki uspjeh ostvario je već s petnaest godina kada je 1988. nominiran za nagradu Zlatni globus zahvaljujući ulozi uz Whoopi Goldberg u drami "Clara's Heart". Već godinu kasnije dobio je glavnu ulogu mladog liječnika u popularnoj telvizijskoj seriji "Doogie Howser, M.D.". Serija je doživjela veliki uspjeh i tijekom četiri sezone emitiranja učinila Harrisa jednim od najprepoznatljivijih mladih glumaca svoje generacije, donijevši mu još jednu nominaciju za Zlatni globus.

Nakon završetka serije nastavio je graditi karijeru na filmu, televiziji i kazališnim daskama. Iako projekti u kojima je sudjelovao nisu odmah dosegnuli popularnost njegova televizijskog proboja, ostvario je zapažene sporedne uloge u filmovima "Starship Troopers", "The Next Best Thing" i "Harold & Kumar Go to White Castle". Na malim ekranima pojavio se i u humorističnoj seriji "Stark Raving Mad", dok je na Broadwayu nastupao u predstavama "Proof, Assassins", "Rent" i posebno hvaljenoj produkciji "Cabaret".

Foto: Netflix

Tijekom 1990-ih i 2000-ih godina stekao je priznanja i za niz televizijskih filmova, među kojima se izdvajaju "My Antonia", "Joan of Arc" i The Christmas Blessing. Novi val popularnosti uslijedio je 2005. godine kada je utjelovio šarmantnog zavodnika Barneyja Stinsona u humorističnoj seriji "Kako sam upoznao vašu majku". Upravo je ta uloga postala jedna od najpoznatijih u njegovoj karijeri te mu donijela svjetsku prepoznatljivost.

Osim glumačkog talenta, Harris je stekao ugled i kao izvrstan voditelj velikih manifestacija. Čak četiri puta bio je domaćin dodjele nagrada Tony 2009., 2011., 2012. i 2013. godine za što je osvojio čak tri nagrade Emmy. Godine 2014. ostvario je još jedan veliki profesionalni uspjeh osvojivši svoj prvi Tony za najboljeg glavnog glumca u mjuziklu zahvaljujući naslovnoj ulozi u predstavi "Hedwig and the Angry Inch". Produkcija je te godine osvojila i nagrade za najbolju obnovu te najbolju sporednu glumicu, koju je dobila Lena Hall.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Godine 2015. povjerena mu je i čast vođenja 87. dodjele Oscara, gdje je pokazao svoju svestranost kombinirajući humor, glumu, pjevanje i ples kroz spektakularan uvodni nastup i niz zabavnih skečeva inspiriranih filmom "Birdman".

Na privatnom planu Harris je 2006. godine javno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, istaknuvši kako je ponosan što živi ispunjen i sretan život kao homoseksualac. Nakon dugogodišnje veze vjenčao se 6. rujna 2014. godine s glumcem Davidom Burtkom u Italiji, a intimnu svadbenu proslavu svojim je nastupom uveličao Elton John.

Par je još 2010. objavio da putem surogat-majke očekuje blizance, a 12. listopada iste godine postali su roditelji sina Gideona Scotta i kćeri Harper Grace. Harris često ističe kako mu je obitelj jedan od najvažnijih izvora sreće i inspiracije, uspješno balansirajući između bogate profesionalne karijere i privatnog života.