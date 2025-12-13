Publiku je oduševila pjesmom 'Ce Monde', a evo tko je nova pobjednica Dječjeg Eurosonga

Francuske boje na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu predstavljala je talentirana mlada pjevačica i glumica Lou Deuloze, ujedno i pobjednica cjelokupnog natjecanja. Lou je rođena 23. ožujka 2014. godine u Île‑de‑France i od malih nogu je okružena glazbom. Glazbeni i scenski put započela je vrlo rano te je već u sedmoj godini debitirala kao glumica u filmovima i serijama.

Foto: YouTube

Prije nego što je predstavljala Francusku na Dječjem Eurosongu 2025., istaknula se nastupom u talent emisiji 'La France a un incroyable talent'. Osim pjevanja, Lou se bavi i glumom - od sedme godine pojavljuje se u nekoliko filmova i serija, uključujući 'Le Parfum vert'.

Na Dječjem Eurosongu nastupila je u konkurenciji 18 zemalja, a predstavila se pjesmom Ce Monde', kojom je u potpunosti osvojila publiku i žiri te odnijela pobjedu.

Foto: YouTube

Inače, Ce Monde je pjesma s porukom o svijetu i njegovoj budućnosti, a kroz dječju perspektivu opisuje svijet kakav jest i kakav bi mogao biti - s porukom nade i optimizma. Skladbu je za nju napisala i komponirala mlada francuska glazbenica Linh, a sama izvedba privukla je pažnju upravo zbog emotivne izražajnosti i snažnog vokala.

Lou je svojom izvedbom na Dječjem Eurosongu 2025. još jednom potvrdila status jedne od najtalentiranijih mladih izvođačica Francuske, a svojim je nastupom ne samo predstavila Francusku, već i inspirirala mlade izvođače da slijede svoje snove.

Foto: YouTube