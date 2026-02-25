Obavijesti

Show

Komentari 2
ŠIRE SE GLASINE

Pukla je ljubav Travisa Barkera i Kourtney Kardashian nakon tri godine strastvenog braka?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pukla je ljubav Travisa Barkera i Kourtney Kardashian nakon tri godine strastvenog braka?
5
Foto: Instagram

'Jučer se iselila iz vile Travisa Barkera sa svoje troje djece', stoji u videu...

Admiral

Društvenim mrežama širi se vijest koja je poprilično uzburkala obožavatelje klana Kardashian. Instagram profil posvećen vijestima o slavnima, 'Recap Next', objavio je video u kojem tvrde da je Kourtney Kardashian spakirala stvari, napustila dom supruga, bubnjara Travisa Barkera, i povela djecu.

'VRUĆE' FOTKE Kardashianka zapalila internet
Kardashianka zapalila internet

Objava je u trenu izazvala lavinu komentara, ali fanovi su prilično sumnjičavi. U kratkom videu, koji je montiran kao najava za dramatičnu seriju, tvrde da je Kourtney donijela konačnu odluku.

- Najnovija vijest! Jučer se Kourtney Kardashian iselila iz vile Travisa Barkera sa svoje troje djece - stoji u opisu objave.

Video je kompilacija njihovih sretnih trenutaka, isprepletena sa snimkama Kourtney kako hoda s djecom, čime se želi reći da je napustila njihov dom. Travis i Kourtney u braku su od svibnja 2022. Službeno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari 15. svibnja, nakon čega su uslijedile raskošne proslave. Tijekom veze i braka često su u javnosti pokazivali bliskost i nježnost.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?
LJEPOTICA SE OSVJEŽILA

FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?

Drugog dana Večere za 5 je ekipu ugostila Nataša, a oni su primijetili i prekrasan ambijent oko njezine kuće, kao i bazen. Lukrecia je iskoristila priliku i malo se u njemu osvježila te pokazala svoju vitku figuru...
Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje u srijedu 25. veljače omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez
IZNENADIO SE

FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez bez provjere detalja rezervirao je prijevoz preko popularne aplikacije, a na dogovorenom mjestu dočekalo ga je vozilo kakvo sigurno nije očekivao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026