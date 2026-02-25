Pukla je ljubav Travisa Barkera i Kourtney Kardashian nakon tri godine strastvenog braka?

Društvenim mrežama širi se vijest koja je poprilično uzburkala obožavatelje klana Kardashian. Instagram profil posvećen vijestima o slavnima, 'Recap Next', objavio je video u kojem tvrde da je Kourtney Kardashian spakirala stvari, napustila dom supruga, bubnjara Travisa Barkera, i povela djecu.

Objava je u trenu izazvala lavinu komentara, ali fanovi su prilično sumnjičavi. U kratkom videu, koji je montiran kao najava za dramatičnu seriju, tvrde da je Kourtney donijela konačnu odluku.

- Najnovija vijest! Jučer se Kourtney Kardashian iselila iz vile Travisa Barkera sa svoje troje djece - stoji u opisu objave.

Video je kompilacija njihovih sretnih trenutaka, isprepletena sa snimkama Kourtney kako hoda s djecom, čime se želi reći da je napustila njihov dom. Travis i Kourtney u braku su od svibnja 2022. Službeno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari 15. svibnja, nakon čega su uslijedile raskošne proslave. Tijekom veze i braka često su u javnosti pokazivali bliskost i nježnost.

Foto: Instagram