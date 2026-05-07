Pussycat Dolls doživjele fijasko u SAD-u: Otkazale gotovo cijelu turneju, karte se nisu prodavale

Nekad megapopularna grupa Pussycat Dolls otkazala je gotovo cijelu sjevernoameričku dionicu svoje dugoočekivane povratničke turneje "PCD Forever". Iako je grupa kao razlog navela "iskreno sagledavanje" situacije, poražavajući podaci o prodaji karata otkrivaju da za njihov povratak jednostavno nije bilo dovoljno interesa.

Trio u sastavu Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts otkazao je čak 32 od 33 koncerta u SAD-u i Kanadi. Turneja je trebala započeti 5. lipnja u Kaliforniji i uključivati velike dvorane poput Madison Square Gardena u New Yorku. Jedini nastup koji će se održati je onaj na WeHo Pride festivalu u Los Angelesu 6. lipnja.

- Kad smo najavile 'PCD Forever Tour, nadale smo se da ćemo show dovesti obožavateljima diljem svijeta. Nakon iskrenog sagledavanja sjevernoameričke turneje, donijele smo tešku i srceparajuću odluku da otkažemo sve datume osim jednog.

U izjavi su dodale kako je LGBTQ+ zajednica pokazala 'toliko ljubavi i podrške' tijekom njihove karijere, zbog čega im je nastup na Prideu od posebne važnosti.

Iako se u službenoj objavi ne spominju konkretni razlozi, odluka je bila neizbježna. Mape sjedećih mjesta za nadolazeće koncerte tjednima su pokazivale tisuće neprodanih ulaznica, a na nekim je datumima bilo dostupno i do 80 posto kapaciteta dvorane. Čak ni uključivanje turneje u akciju prodaje ulaznica za 30 dolara nije uspjelo potaknuti interes.

Otkazivanje turneje Pussycat Dollsa dolazi u vrijeme niza sličnih poteza drugih zvijezda poput Meghan Trainor i Zayna, koji su se također suočili sa slabom prodajom. Kao mogući razlozi neuspjeha spominju se visoke cijene, odabir prevelikih arena umjesto intimnijih kazališta te činjenica da se grupa vratila sa samo tri od šest originalnih članica.

Za razliku od fijaska u Sjevernoj Americi, europski i britanski datumi turneje i dalje su u planu, a prodaja tamo ide iznenađujuće dobro. Iz benda su poručili da je nekoliko koncerata već rasprodano, što pokazuje da je popularnost grupe, poznate po hitovima poput "Don't Cha" i "Buttons", u Europi ostala neokrznuta. Europski dio turneje trebao bi započeti 9. rujna u Kopenhagenu i završiti 13. listopada u londonskoj O2 Areni.

Ovo je već drugi put u posljednje četiri godine da Pussycat Dolls otkazuju povratničku turneju. Grupa je prvotno najavila okupljanje 2019. godine u peteročlanom sastavu, no turneja je prvo odgođena zbog pandemije, da bi na kraju bila potpuno otkazana 2022. godine. Tadašnji krah popratile su i javne svađe te tužba između pjevačice Nicole Scherzinger i osnivačice grupe Robin Antin. Obožavateljima u Sjevernoj Americi koji su kupili ulaznice novac će biti automatski vraćen.