Put i Tony Cetinski prvi su nas predstavljali na Eurosongu, evo tko je sve pobjeđivao na Dori

U nedjelju nas očekuje veliko finale Dore te ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču u svibnju ove godine. Dora se održava još od 1993. godine, kada se Hrvatska prvi puta kao samostalna država pojavila na Eurosongu.

Dora je godinama tradicionalno okupljala najjača estradna imena, a neki su se prijavljivali i po nekoliko puta zaredom. Na samom početku, natjecanje je bilo puno sjaja, zanimalo je autore, diskografe i pjevače. Spektakularnu ceremoniju se iščekivalo, a kasnije i komentiralo. Bila je posebna, a pjesme se nisu trebale isticati agresivnim PR-om. Sjedilo se za istim stolom i ludo zabavljalo. Ipak, s vremenom se dosta toga promijenilo. Počeli su prvi skandali, a pjesme su kod publike prolazile sve slabije.

Stanka od dvije godine

U 2007. godini, Hrvatska je ostala prvi put bez finala na Eurosongu, a isto razočarenje imali smo 2010., 2011., 2012., i 2013. HRT je u 2014. godini odlučio da se Hrvatska neće natjecati na Eurosongu 2014. i 2015. godine. Hrvatska dvije godine nije nastupala na Euroviziji, a naši ostali predstavnici su izabrani internim odabirom HRT-a. Tek 26. studenog 2015. godine, potvrđeno je da će Hrvatski predstavnici sudjelovati na Eurosongu 2016. godine. Prisjetili smo se Dore od početaka do 2007. godine, kada smo prvi put ostali bez finala

Dora 1993. Put - Don't ever cry

Voditelji prve Dore su bili Sanja Doležal, Frano Lasić, Ljudevit Grgurić-Grga, a održavala se u Kristalnoj dvorani u Opatiji. Maji Blagdan je za dlaku izmakla pobjeda, a trijumfirala je grupa Put. Tony Cetinski s pjesmom 'Nek te zagrli netko sretniji' je završio na šestom mjestu, a Nina Badrić s 'Ostavljam te' jedno mjesto iza njega.

Put je na Eurosongu, unatoč visokim mjestima na kladionicama, zauzeo 15. mjesto za Hrvatsku.

Dora 1994. Tony Cetinski - Nek' ti bude ljubav sva

Dora se 1994. ponovno održavala u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, a voditelji su bili Danijela Trbović i Ljudevit Grgurić-Grga. Tony Cetinski se opet prijavio i ovoga puta osvojio najviše glasova i s pjesmo 'Nek' ti bude ljubav sva' na Eurosongu zauzeo 16. mjesto.

Dora 1995. Magazin & Lidija - Nostalgija

I ovogodišnja Dora održana je u Opatiji, koja postaje njeno središte. Pobjedu je odnijela grupa Magazin & Lidija, a na drugom mjestu je bio Oliver Dragojević. U Irskoj osvajaju 3 'dvanaestice', iz Malte, Slovenije i Španjolske, i na kraju osvajaju 6. mjesto.

Dora 1996. Maja Blagdan - Sveta ljubav

Na četvrtoj Dori pobjedu je uvjerljivo odnijela Maja Blagdan. U Norveškoj, na Eurosongu, osvaja najbolje mjesto Hrvatske do sada, 4. mjesto u finalu s 98 bodova. Zanimljivo je da nismo dobili niti jednu dvanaesticu.

Dora 1997. ENI - Probudi me

Pobjedu odnosi Riječka grupa E.N.I. sa 170 bodova. Ponovno se prijavila Maja Blagdan, ali je s pjesmom 'Za nas' završila na trećem mjestu. Grupa ENI na Eurosongu nije ostvarila zapaženiji rezultat i završili smo na 17. mjestu.

Dora 1998. Danijela Martinović - Neka mi ne svane

Na Dori 1998. je Danijela Martinović pobijedila s lakoćom, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je osvojila 5. mjesto. Mnogi su komentirali da je netko napokon osvjetlao obraz Hrvatske na Eurosongu.

Dora 1999. Doris Dragović - Marija Magdalena

Nakon 6 godina održavanja Dore u Opatiji, 1999. Dora se seli u glavni grad Zagreb. Pobjedu s uvjerljivih 207 bodova odnosi Doris Dragović s pjesmom “Marija Magdalena”. Doris je u Jeruzalemu osvojila 4. mjesto. To je ujedno i dioba najboljeg rezultata Hrvatske u finalima Eurosonga.

Dora 2000. Goran Karan - Kad zaspu anđeli

Pobjedu odnosi Goran Karan. Iako je Karan pobijedio, pjesme poput 'Kao rijeka' i 'Srna i vuk', zabilježile su veću slušanost i popularnost. U Švedskoj 2000., Karan osvaja 9. mjesto, ujedno i najbolje mjesto Hrvatske na Eurosongu od 2000., pa sve do danas.

Dora 2001. Vanna - Strings of my heart

Pobjedu je 2001. godine uvjerljivo odnijela Vanna. U Danskoj Vanna osvaja 10. mjesto.

Dora 2002. Vesna Pisarović - Everything I Want

Na Dori 2002. godine pobjeđuje Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Vesna je na Eurosongu odlučila pjevati na engleskom, a ne na hrvatskom, promijenila ime pjesme u 'Everything I Want' i osvojila 11. mjesto.

Dora 2003. Claudia Beni - Više nisam tvoja

Ove godine Dora doživljava promjene. Gledali smo 3 večeri, dvije polufinalne i finale. U finalu smo gledali 12 pjesama, a pobjedu odnosi Claudia Beni. U Latviji Claudia zauzima 15. mjesto.

Dora 2004. Ivan Mikulić - You Are The Only One

Pobjedu je odnio Ivan Mikulić sa samo par bodova prednosti pred grupom Karma. U Istanbulu Mikulić dijeli 12 mjesto s Maltom.

Dora 2005. Boris Novković ft. Lado - Vukovi umiru sami

2005. godine na Dori pobjedu je odnio Boris Novković koji na Eurosongu u Kijevu ostvaruje 11. mjesto u finalnoj večeri.

Dora 2006. Severina - Moja Štikla

Severina pobjeđuje na Dori s pjesmom 'Moja štikla' i sa stihovima 'afrika paprika' nastupa izravno u finalu zahvaljujući poziciji Borisa Novkovića (11. mjesto) i odustajanju Srbije i Crne Gore (7. mjesto). Seve je završila na 12. mjestu na Eurosongu.

Dora 2007. Dragonfly ft. Dado Topić - Vjerujem u ljubav

Na 14. Dori pobijedio je Dado Topić i skupina Dragonfly. Njihova engleska verzija pjesme 'Vjerujem u ljubav' nije se niti plasirala u finale Eurosonga.