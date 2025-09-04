Obavijesti

EVO TKO ĆE SUDJELOVATI

Putin pokreće 'anti-Euroviziju'

Piše Marinela Mesar,
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Natjecatelji iz većine autoritarnih država, od Kine do Venezuele, natjecat će se u Moskvi. Ruski predsjednik tvrdi da natjecanje promiče tradicionalne i duhovne vrijednosti

Vladimir Putin (72) vraća Interviziju. Ruski predsjednik ovog mjeseca planira okupiti natjecatelje iz većine autoritarnih država, uključujući Kinu, Venezuelu i Bjelorusiju, za novo izdanje sovjetskog glazbenog natjecanja. Program je promoviran kao alternativna verzija 'woke' Eurosonga.

Iako se tvrdi da je zanimanje za natjecanje ogromno, izvještaji sugeriraju drugačije. Natjecateljima se nudi novac za dolazak na generalnu probu i natjecanje, koje je zakazano za 20. rujna u Moskvi. Natjecateljima je strogo zabranjeno nositi žuto i plavo, nacionalne simbole Ukrajine, poderane traperice ili odjevne predmete s logotipom. Inače, organizatori očekuju pobjedu Rusije. Novo izdanje, iako nosi ime starog natjecanja iz 60-ih i 70-ih, ima drugačijeg organizatora, drugačiji format i potpuno novi skup zemalja sudionica.

Putin je na azijskoj sigurnosnoj konferenciji istaknuo kako natjecanje treba promovirati tradicionalne, kulturne i duhovne vrijednosti te ponuditi alternativu modernom Eurosongu. Najavljene zemlje su Azerbajdžan, Bjelorusija, Venezuela, Vijetnam, Egipat, Indija, Kazahstan, Katar, Kina, Kolumbija, Kuba, Kirgistan, UAE, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, SAD, Tadžikistan, Uzbekistan i Južnoafrička Republika. Srbiju će predstavljati Slobodan Trkulja, SAD Brandon Howard, Rusiju Šaman (Jaroslav Dronov), čija je partnerica Ekaterina Katya Mizulina, predsjednica ruske Lige za siguran internet.

Inače, izvorno se Intervizija održavala između 1965. i 1968., a zatim ponovno od 1977. do 1980., kao socijalistički odgovor na Eurosong. Godine 2008. održano je nepovezano natjecanje s istim nazivom, u pokušaju oživljavanja koncepta.

Trenutačno nije poznato hoće li Putin osobno nastupiti, kao što je to učinio 2010. godine, kada je pjevao 'Blueberry Hill' pred slavnim gostima poput Goldie Hawn, Kevina Costnera i Sharon Stone u Sankt Peterburgu. Podsjetimo, Rusija je na Eurosongu sudjelovala od 1994. do 2021., pobijedivši 2008. godine s Dimom Bilan i pjesmom 'Believe'. Moskva je tada 2009. godine bila domaćin natjecanja, dok je Rusiji 2022. godine zabranjeno sudjelovanje zbog invazije na Ukrajinu.

