ODNIJELI I ČAŠU DIKTATORA

Čim je završio sastanak Putina i Kima, u sobu su ušli 'čistači': Zbog paranoje su sve obrisali...

Foto: Alexander Kazakov/REUTERS, Twitter (Screenshot), Canva

Ali nije Kim jedini paranoik. Nedavno se pisalo kako Putin putuje s posebnom aktovkom za izmet, kako agenti pažljivo sve skupljaju i vraćaju u Rusiju...

Čim je u Pekingu završio sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una u dvoranu je pohitalo osoblje iz Sjeverne Koreje. Kao i inače, imali su samo jedan cilj, jedan zadatak. Očistiti prostoriju od svih tragova koje je diktator Kim ostavio, piše Daily Mail.

Na snimci koja je osvanula na Telegramu, a koja je navodno nastala odmah nakon ovog sastanka, vidi se više članova osoblja kako pažljivo briše stolicu, naslon stolice, zatim stol... A potom i odnose čašu iz koje je Kim pio.

- Obrisali su sve što je Kim dirao - tvrdi ruski novinar Aleksandar Junašev.

Kim Jong-un, kao i njegov otac i djed prije njega, u Sjevernoj Koreji uživa status božanskog vođe. Sve što on dodirne, sjedne na ili koristi percipira se kao sveto ili izuzetno važno. Čišćenje prostora ili predmeta koje je dotaknuo je ritual koji naglašava njegovu superiornost i posebnost, objašnjavaju stručnjaci.

Russian President Vladimir Putin meets with North Korean leader Kim Jong Un in Beijing
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Naglašavaju kako tu postoji  ključni element - paranoja bucmastog diktatora. Strahuje da bi se neka strana sila mogla dokopati uzorka njegova DNA, što bi mogli iskoristiti protiv njega.

Ali nije Kim jedini paranoik. Nedavno se pisalo kako Putin putuje s posebnom aktovkom za izmet, kako agenti pažljivo sve skupljaju i vraćaju u Rusiju...  O ovoj praksi prvi se put pisalo 2017. godine, kad je Putin posjetio Francusku, kasnije se ova posebna aktovka navodno 'pojavila' i 2019. godini prilikom Putinova posjeta Saudijskog Arabiji. 

Zašto? Ruski vođa navodno strahuje da bi preko ovih uzoraka, ukoliko ostanu u zemlji koji posjeti, strane sile mogle doznati informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Spomenimo za kraj i kako se Putin na sastanku zahvalio Kimu što mu je poslao vojnike za krvavi rat u Ukrajini. A istovremeno bijesni ako se spomenu strane trupe u Ukrajini....
 

