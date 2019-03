R. Kelly bio intiman u dnevnom boravku s punicom Dianom...

Glazbenik R. Kelly (52) negirao je optužbe da je imao seksualne odnose na kauču s majkom bivše supruge, preminule pjevačice i glumice Aaliyah. Optužena zvijezda otkrila je kako s njezinom majkom nikada nije imao ništa više od prijateljstva, a dodao je i kako su takve glasine krenule od bivše djevojke Lise Van Allen.

- Kada bih Aaliyah otišla spavati, Kelly i Diana imali bi seksualne odnose u dnevnom boravku. To je trajalo mjesecima - rekla je Van Allen.

Lisa je za američku televiziju otkrila i kako je njihov brak bio poništen nakon što je Aaliyah imala spontani pobačaj.

- Rekao mi je da su se vjenčali jer je bila trudna. Kelly i njegov asistent krivotvorili su potvrde i dokumente jer je Aaliyah tada još uvijek bila maloljetna. To je izašlo iz njegovih usta, Ovog trenutka mogla bih otići na detektor laži. Ovo nisu glasine. Ovo je istina - otkrila je Lisa.

Glazbenik se već nekoliko mjeseci nalazi u središtu nekoliko 'seks skandala', a na Lisine optužbe odgovorio je kratko: 'Ovo je laž. Ona će napraviti sve samo da dođe na naslovnicu novina'.

Podsjetimo, Američka pjevačica i glumica Aaliyah poginula je 25. kolovoza 2001. godine u zrakoplovnoj nesreći na Bahamima nakon snimanja spota za singl 'Rock the Boat'. Nakon završetka snimanja, Aaliyah i osam članova njezina tima krenuli su na put Cessnom 402B koji je završio tragično.

Njezin singl 'Back&Forth' zauzeo je prvo mjesto Billboardove ljestvice hot R&B i hip-hop pjesama i na vrhu se zadržao tri tjedna dok je 'At Your Best (You Are Love)' dospio na šesto mjesto ljestvice Billboard Hot 100. Naslovna pjesma albuma 'Age Ain't Nothing but a Number' zauzela je 75. mjesto Billboardove Hot 100 dok je 'The Thing I Like' objavljena kao dio singlova iz filma 'Detektiv za prljave poslove' iz 1994. godine.

Uskoro su krenula šuškanja o njezinoj ljubavnoj vezi s Kellyjem i tajnom vjenčanju što je kasnije i potvrđeno. Par se vjenčao 31. kolovoza 1994. godine u hotelu Sheraton u Rosemontu u Illinoisu. Aaliyah je tada imala samo 15 godina.

Aaliyah je 1996. napustila Jive Records i potpisala ugovor za Atlantic Records. Na drugom albumu 'One in a Million' surađivala je s producentima Timbalandom i Missy Elliott. Singl 'If Your Girl Only Knew' osvaja prvo mjesto Billboardove ljestvice hot R&B/hip-hop pjesama. Sljedeće godine objavljuje pjesmu 'Up Jumps Da Boogie' s reperom i producentom Timbalandom te reperom Magooom.