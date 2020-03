Rade opušten u karanteni: Čisti luk, kuha, nazdravlja i recitira

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Šerbedžija: Meni je normalno stajati u redu kao i svi drugi u dućanu

Rade Šerbedžija (74) javio se iz svog doma u Rijeci, u kojem se sa svojom Lenkom pridržava svih mjera izolacije i to ne zato što imaju simptome ili su zaraženi već zato jer je to, kažu, pametno. Objasnio je kako tek sada shvaća da su njegovi fanovi vodili stranice na Facebooku pod njegovim imenom, ali da im se sad odlučio obratiti osobno te snimiti pjesme i pričati priče da nam svima brže prođe vrijeme.

Foto: Facebook

- Sreću me ljudi svuda po svijetu i osim što se obavezno slikamo, mnogi od njih kažu: 'Uostalom, mi smo i prijatelji na Facebooku...' Iskreno da kažem, nekada uopće nisam razumio o čemu govore, a onda su me neki bliski prijatelji upozorili da imam nekoliko Facebook stranica po svijetu i objasnili mi što to zapravo znači... Shvatio sam da to neki od mojih iskrenih fanova vode i tako se zabavljaju - započeo je Rade svoju objavu i nastavio:

Foto: Facebook

- Jedna od mojih Facebook stranica je napravljena od mojih menadžera za glazbu iz Slovenije i vidim da ima jako puno sljedbenika... Ali, evo, ponukan ovim nemogućim katastrofama što su nas sve skupa snašle i zabile i zatvorile u naše stanove i kuće, osjećam potrebu da se direktno javim mojim prijateljima i gledateljima to jest slušateljima i da pokrenem po prvi puta svoju Facebook stranicu. Želim snimati neke pjesme i pričati neke priče da nam prođe vrijeme... Da se družimo i da čuvamo umjetnost u nama...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svestrani umjetnik snimao je kadrove po stanu, čistio luk, pokazao fotografije koje uokvirene drži u stanu, a cijelo to vrijeme recitirao je pjesmu 'Na ružičastom papiru' Nikice Petraka.

Šerbedžija je nedavno ispričao kako ga veseli što su institucije dobro rade svoj posao u ovoj teškoj situaciji, a to je, smatra dokaz da smo još davnih godina postavili neke standarde u zdravstvu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Do mene dolaze priče o požrtvovnosti i stručnosti sestara i doktora po bolnicama, njihova profesija je nešto što bi moralo da se cijeni, nagrađuje i u mirnim okolnostima - rekao je Šerbedžija, a onda otkrio što je prethodilo samoizolaciji:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- S obzirom na to da sam nedavno putovao, vrativši se kući, odmah sam otišao u samoizolaciju, kao i moja Lenka. Ne zbog straha da se zarazimo, već da smanjimo rizik prenošenja zaraze i budemo dio te opće, preventivne priče - poručio je glumac.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Šerbedžija: Meni je normalno stajati u redu kao i svi drugi u dućanu

POGLEDAJTE VIDEO PODRŠKE DEANA KOTIGE #zajedno24sata: