EMOTIVNI OPROŠTAJ

Rade Šerbedžija o Gabi Novak: Bila je tiha i samozatajna osoba

Piše Dino Stošić,
Velika proslava jubilarne 20. obljetnice Kazalista Ulysses na Brijunima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rade Šerbedžija se emotivno oprostio od legendarne Gabi Novak, opisujući je kao božanstvenu pjevačicu i prijateljicu s velikim srcem

Poznati glumac i pjevač Rade Šerbedžija oprostio se na društvenim mrežama od svoje dugogodišnje kolegice i prijateljice, legendarne hrvatske pjevačice Gabi Novak. U emotivnom videozapisu objavljenom na Facebooku, Rade je istaknuo koliko mu je bila draga i koliko je cijenio njenu umjetničku veličinu i ljudsku toplinu.

- Gabi Novak je bila jedna od najbožanstvenijih pjevačica i umjetnica koje sam ikada upoznao. Bila je prava prijateljica mnogima od nas. Imao sam čast biti uz nju i njezinu fantastičnu obitelj dugi niz godina. Bila je tiha, samozatajna i mudra osoba. Ne znam što više reći osim da osjećam ogromnu tugu i žalost zbog njenog odlaska. No, ostaje nam uspomena na nju i na prekrasan duo koji su tvorili s Arsenom – zajedno su svojim šarmom oduševljavali sve nas - rekao je Rade u svom oproštajnom obraćanju.

Gabi Novak, prepoznatljiva po svom jedinstvenom glasu i dugogodišnjoj karijeri koja je obilježila hrvatsku glazbenu scenu, ostaje upamćena ne samo kao iznimna umjetnica, već i kao drag prijatelj i osoba velikog srca.

Nažalost, Gabi Novak preminula je u ponedjeljak u 90. godini života, ostavivši za sobom neizbrisiv trag i brojnu publiku koja će je zauvijek pamtiti po njezinim nezaboravnim izvedbama i doprinosu hrvatskoj kulturi.

