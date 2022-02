Rasemu Vladetić (66) iz Donjeg Lapca gledatelji ispred malih ekrana upoznali su u showu 'Ljubav je na selu'. Prvo se prijavila kao kandidatkinja, a zatim i kao farmerica, ali nikada nije pronašla onoga pravoga, sve do sada.

Naime, Rasema se pohvalila kako je pronašla muškarca, kakvog je oduvijek i tražila, piše rtl.hr.

- Našla sam srodnu dušu - rekla je veselo i zaljubljeno Rasema koja je otkrila i kako živi sa svojim partnerom Petrom (66).

Priznala je da je u jednom trenutku prestala tražiti ljubav iako je bilo puno udvarača, ali oni nikada nisu bili iskreni.

- Bilo je tu svakakvih muškaraca; hvalili su se da su sposobni, a onda se ispostavi da nisu. Podvukla sam crtu i zaključala kapiju da više nitko ne može doći i dosađivati mi. A onda su mi rekli ljudi da me jedan dobar čovjek traži, raspituje se. Otključala sam ponovno kapiju i za dva dana je došao - prepričava Rasema.

Petar ju je naime, vidio na televiziji i od tada ju traži da ju pita želi li biti njegova.

- Kad smo se vidjeli, to je bilo to. Dugo smo razgovarali. Došao je s prijateljem, a kada je otišao u auto po darove, njegov prijatelj ispričao mi je sve o njemu, da je dobar čovjek - kaže Rasema.

Ona je tada uzela njegov broj i rekla mu da će mu se javiti. Promislila je dobro o svemu i zaključila da je to to, a zbog ljubavi se i preselila iz Donjeg Lapca u Lički Osik. O parternu ima samo riječi hvale.

- Sve je kako sam i htjela: sposoban je za sve, nježan... Kakvog sam tražila, takvog sam i našla: ima dobru kuću, dobru penziju i najvažnije - dobru dušu - rekla je Rasema o Petru koji ima dvoje odrasle djece, kao i ona, a upoznala je njegovu majku s kojom se dobro slaže.

Njezinoj djeci drago je što je njihova majka napokon sretna.

- Kći je bila kod mene kad se sve to događalo pa sve zna, a sinu nisam rekla jer se nismo čuli neko vrijeme, obično on mene zove, a sada me nije baš u to vrijeme zvao. I nazvao me, a ja sam već bila kod Petra i Petar je ušao u kameru pa se sin šokirao. Ali drago mu je što sam sretna - ispričala je kroz osmijeh Rasema.