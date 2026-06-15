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Raskošna svadba u Portugalu: Pjevačica Perrie Edwards udala se za engleskog nogometaša

Piše Maša Mai Čigir,
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Raskošna svadba u Portugalu: Pjevačica Perrie Edwards udala se za engleskog nogometaša
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Foto: Instagram

Popularna britanska pjevačica udala se za svog partnera, nogometaša Alexa nakon čak 10 godina veze i četiri godine zaruka.

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Perrie Edwards, nekadašnja članica popularne britanske grupe Little mix, vjenčala se sa svojim dugogodišnjim partnerom nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom na intimnoj i glamuroznoj ceremoniji u Portugalu u subotu 13. lipnja. Kako prenosi Daily Mail, Perrie i Alex ceremoniji su imali u mjestu Estoi u Farzu, a na samoj ceremoniji bilo je svega 70 najbližih prijatelja te članova obitelji. 

Perrie je pred crkvu stigla u vintage Mercedesu, a članovi obitelji stigli su u Rolls-Royceu. Nogometaš se odlučio za klasični crni smoking, a pjevačica je zablistala u bijeloj čipkastoj haljini dugačkih rukava, dok je njenih čak šest djeveruša bilo u svijetlo plavim svilenim haljinama. Sama ceremonija trajala je svega 30 minuta, a pri izlasku okupljeni su bacali bijele latice dok je u pozadini svirala pjesma Louisa Armstronga 'What A Wonderful World'. 

Foto: Instagram
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Zabava se kasnije nastavila u restoranu Parrilla Naturala, a gosti su uživali u crnom vinu čija boca košta i do 140 eura te odrescima od kojih svaki po komadu košta 87 eura. Sve ovo bilo je samo vrhunac slavlja koje je započelo još prije tjedan dana kad su mladenci s gostima uživali u luksuznom turističkom odmaralištu u Algarveu, u Quinta do Lago gdje noćenje doseže cifre veće od 3000 eura. 

Podsjetimo, par je u vezi već deset godina, a zaručili su se 2022. godine tijekom romantične šetnje plažom. Roditelji su dvoje djece -sina Lexa dobili su još 2021. godine, a početkom ove godine dočekali su kćerkicu Valentine

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