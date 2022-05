Raspalo se Prljavo kazalište! Jajo gubi prava na naziv benda

Zagrebom je dramatično proteklih dana kružila vijest kako Prljavo kazalište odlazi u povijest, da su se razišli članovi, da je došlo do svađe i da Jasenko Houra radi novi bend. Priča nije daleko od istine, do razlaza među članovima je došlo. Dugogodišnji bubnjar Tihomir Fileš i član prve postave glazbenika iz Dubrave zaštitio je prava na ime benda, kao i, navodno, na još neke pjesme.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Odvjetnik mi je rekao da ne pričam još ništa o tome - javio nam se Fileš.

Sve je potvrdio i vođa Prljavog kazališta Jajo Houra, sinonim za bend, bez kojeg ovakvih uspjeha i dugotrajnosti vjerojatno ne bi ni bilo.

- Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati. Ili netko misli da novac od tantijema od, primjerice, ‘Ruža Hrvatska’ ne bi trebao ići mojoj djeci ili nekom drugom? - rekao nam je Houra.

Dodao je i da nije znao kad je navodno Fileš u ime njih dogovorio koncerte u jeku lockdowna, kad je bila kampanja “Jer svirati se mora”, kao potpora zbog COVID mjera.

Dodao je Houra i kako sprema nove materijale, odnosno album, koji je praktički gotov i dogovaraju koje će singlove prve "pustiti"; Tu je i mjuzikl na kojem radi. Uglavnom, nastavlja raditi kao da se ništa ne događa, iako će sve vjerojatno završiti na sudu.

- Vjerujte mi, nisam se čuo s njim dvije godine, pa preko čovjeka koji nam radi razglas saznali smo da je bolestan. Pa bio je i Bodalec, ali se javio, rekao da ima problema i da će oporavak trajati šest mjeseci. Ma nema problema prijatelju, čekat ćemo. I jesmo, sad je u redu - u dahu nam je ispričao Jajo.

A sve je, kako je rekao, prije nekoliko godina saznao slučajno. Nazvao ge je dugogodišnji prijatelj, ujedno i prvi pjevač Prljavog kazališta, Davorin Rinči Bogović. "Tek sad vidim tko je pravi Heroj ulice", govorio mu je Rinči aludirajući na veliki hit, ali i ime firme...

- Onda smo išli provjeravati što je i saznali da ima još toga. No da ponovim, mi radimo i dalje, pripremamo se, a o ovom neću gubiti vrijeme i opterećivati se. Bilo je ljudi koji su mi i gore stvari u životu napravili pa sam išao dalje. Tako će biti i sad, a ako treba, onda ćemo se i dokazivati - dodao je Houra.

Kako je i spomenuo, imao je bend već turbulencija, jedna od njih je i kad je iz benda otišao Bogović. Bili su slavni, probili se, koncerti sve veći, ukratko, postali su prepoznatljivi. Jedna od stvari je bila i rečenica koju je upravo Rinči izgovorio: "Ja sam Davorin Bogović, a sve oko mene je crno-bijeli svijet". Ostali su u dobrim odnosima, ponekad im Rinči i gostuje na nekoliko pjesama.

- Ja sam dobar s obje strane i ne želim sad ulaziti u rasprave. Ako ću trebati odlučivati, onda sam odlučio biti suzdržan - rekao je Bogović pa nastavio:

- Vlasnici imena smo svi koji smo tad bili i o tome odlučivali, a to su Zoran Cvetković, Nino Slave Hrastek, Filko, Jajo i ja. Mi smo listali Alan Ford i došli do epizode 'Broadway' te bend nazvali Prljavo kazalište.

Prije toga zvali su se Ciferšlus, a jedan od prijedloga za ime benda bio je i Zarazna bolest. Bilo je to daleke 1977., a sad, 45 godina kasnije, u problemima su upravo zbog toga. Neki su tvrdili i da Filko nastavlja djelovati pod imenom Prljavo kazalište, a da Houra traži nove ljude za bend. No on nam je rekao da su Mladen Bodalec i ostali, osim, dakako, Fileša, uz njega i da normalno rade.

U velikom intervjuu o svemu nam je i sam pričao Jasenko Houra, a u njegovim očima stvari su i dalje iste.

- Mjuzikl koji se radi za Komediju bit će baziran na pjesmama s naše prve ploče, treba nove aranžmane. Libreto za taj 'Dubrava blues' još se slaže, čekaju se odgovori institucija tko će to financirati, kako će se raditi. U međuvremenu sam počeo raditi i 'Čarobnu Lily', i to mi izgleda kao kazališni dio. Ne mogu postaviti dvije predstave u godinu dana pa 'Lily' čuvam za 2023. Možda će bend biti involviran, možda se Mladen pojavi, ali zapravo radim to mimo benda. Nepredvidivo je vrijeme, pa ne volim o rokovima, izlascima, ali 19 pjesama je gotovo za Prljavce - pričao nam je tad Houra.

I tad je spomenuo Mladena Bodaleca, koji je imao problema. No, kako je otkrio Houra, on je danas dobro i opet je spreman raditi. Bodalec je u bend došao 1985. godine, a već je i ranije s njima surađivao u pratećem bendu. Prvi album na kojem je pjevao bio je "Zlatne godine" iz iste godine. Iako su se neki bojali zbog promjene pjevača, problema nisu imali, album je bio popularan u cijeloj bivšoj državi. A zamalo je umjesto Bodaleca u bend došao Davor Gobac.

- Prvi put sam kod Gopca osjetio onaj iskreni rock'n'roll. Na moju žalost, bio je premlad, ali već tad je radio super atmosfere - prisjetio se nedavno Houra.

Danas pjevača ima, ali možda će trebati novoga bubnjara ako se ne uspiju dogovoriti...

Najčitaniji članci