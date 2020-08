Rasplakao pratitelje: Na leđa je tetovirao pjesmu svoje majke

Slikao sam pjesmu i odlučio je ovjekovječiti na svojim leđima kao najljepši podsjetnik bezuvjetne ljubavi najveće žene u mom životu, moje majke Jadranke, napisao je emotivni sudionik showa 'Brak na prvu'

<p><strong>Luka Budak</strong> (29) na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira gledajući prema moru. Bio je bez majice i tako pokazao tetovažu koju je dao izraditi na leđima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ingrid i Luka uživali u Plitvičkim jezerima</strong></p><p>- Našim dečkima. Od prvog dana kada smo vas vidjeli, kao rođene svoje smo vas doživjeli. Sve što imamo vama ćemo dati, jer ćete vi sigurno dobri ljudi postati. Na svijetu nam ništa važnije nije, nego da u vama dobro srce bije. Od smrti i bolesti mi ćemo se skriti, dok ne vidimo kakvi ćete vi očevi biti - započeo je Luka objavu i onda raznježio pratitelje informacijom da je to pjesma koju je napisala njegova majka 1996. godine.</p><p>- Slikao sam pjesmu i odlučio je ovjekovječiti na svojim leđima kao najljepši podsjetnik bezuvjetne ljubavi najveće žene u mom životu, moje majke Jadranke. Danas, skoro mjesec dana prije mog 30. rođendana shvatih da ljubav nisu samo riječi već djela, a moja mi je majka (i tata) to najbolje pokazala - poručio je Luka. </p><p>'To je ljubav', 'Prekrasno', 'Predivan tekst i tetovaža', 'Plačem, divno' bili su samo neki od komentara ispod Lukine objave. Hvalili su ga da je veliki emotivac, na što inače nisu navikli od dečkiju.</p><p>Luka se ovih dana odmara na otoku Pagu, a ovih je dana pojasnio i zašto se više neće moći izvlačiti na mladost i ludost ili opravdavati vlastite greške neiskustvom, nepromišljenošću ili neznanjem.</p><p>- Nemojte me krivo shvatiti, ne želim misliti da su tridesete toliko loše, dapače vjerujem da će mi upravo tridesete donijeti sve ono što sam svjesno ili nesvjesno propustio u dvadesetima, i zato mi sada preostaje da se radujem svemu što mi dolazi, a osjećam da mi dolaze velike stvari koje ću iščekivati u vedrom i dječačkom duhu - zaključio je sudionik sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji je poslije showa pronašao ljubav u ekspertici i spisateljici <strong>Ingrid Divković </strong>(35).</p>