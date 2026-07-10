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OD ELVISA DO INDIE HITOVA

Rasplesani vikend u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara

Piše 24sata,
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Rasplesani vikend u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara
Foto: PROMO
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Ljetni vrt Vintage Industrial Bara ovoga vikenda publici nudi tri večeri posvećene različitim glazbenim svjetovima.

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Ovoga vikenda Ljetni vrt Vintage Industrial Bara ponovno postaje jedno od najrasplesanijih mjesta u Zagrebu. Smješten u zelenoj oazi na Savskoj cesti, među lampicama, dobrom glazbom i opuštenom ljetnom atmosferom, od petka do nedjelje donosi tri večeri posvećene različitim glazbenim svjetovima, od indie klasika, preko bezvremenskih hitova osamdesetih, do nezaboravnih pjesama Elvisa Presleyja.

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Program započinje u petak, 10. srpnja, popularnim partyjem Indie Nation, večeri namijenjenoj svim ljubiteljima alternativnog zvuka. Posjetitelje očekuje presjek najboljeg što je indie scena ponudila tijekom posljednjih desetljeća, uz hitove izvođača kao što su Arctic Monkeys, The Smiths, The Cure, The Killers, Pixies, Florence + The Machine, Oasis, Radiohead, MGMT, Arcade Fire, Vampire Weekend, Tame Impala, Blur, The Strokes, Franz Ferdinand, The National, Interpol, Muse, Fontaines D.C. i Viagra Boys. Ljetni vrt pretvorit će se u urbanu džunglu ispunjenu plesom, druženjem i glazbom koja već godinama okuplja vjernu publiku.

Subota, 11. srpnja, rezervirana je za povratak u jedno od najuzbudljivijih desetljeća popularne kulture uz Stuck in the 80's! Posjetitelje očekuje večer prepuna najvećih hitova glazbenih legendi poput Michaela Jacksona, Madonne, Queena, Bon Jovija, Duran Durana, Depeche Modea, Princea, Davida Bowieja, Tine Turner, grupe Wham! i Guns N' Rosesa. U ambijentu ljetnog vrta, pod zvjezdanim nebom, plesni podij ispunit će zvukovi pjesama koje su obilježile osamdesete i koje i danas jednako uspješno bude nostalgiju i rasplesavaju sve generacije.

Rasplesani vikend završava u nedjelju, 12. srpnja, posebnom glazbenom večeri Elvis – A Night with the King, posvećenoj kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyju. Za glazbeni odabir zadužen je Robert Mareković, glazbenik, radijski i televizijski voditelj, koji će publiku provesti kroz bezvremenske Elvisove klasike poput "That's All Right Mama" i "Suspicious Minds", ali i pjesme njegovih suvremenika i glazbenih prijatelja. Bit će to večer ispunjena nostalgijom, plesom i odavanjem počasti jednom od najvećih glazbenih i filmskih simbola 20. stoljeća.

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