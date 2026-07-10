Sedam desetljeća rock’n’rolla: Rolling Stones imaju novi album

Stigao je „Foreign Tongues“, dugoiščekivani novi studijski album The Rolling Stonesa koji predstavlja monumentalno novo poglavlje u nasljeđu jednog od najlegendarnijih rock bendova na svijetu. Uoči službene objave albuma, hrvatski fanovi imali su priliku među prvima poslušati novo izdanje na ekskluzivnom pre-listening partyju održanom 9. srpnja u zagrebačkom Dirty Old Shopu. Događanje je okupilo medije, predstavnike radijskih postaja i najvjernije obožavatelje benda, koji su među prvima doživjeli novu kolekciju pjesama The Rolling Stonesa i proslavili dolazak jednog od najiščekivanijih rock izdanja godine.

Izuzetno živopisna kolekcija od 14 pjesama stiže manje od tri godine nakon globalni hvaljenog i Grammyjem nagrađenog albuma „Hackney Diamonds“, koji je osvojio vrhove top-lista diljem svijeta i ostvario višestruku platinastu nakladu. Na albumu se nalaze novi soulom prožeti singl „Jealous Lover“, njegov prethodnik, poletna i zarazna pjesma „In the Stars“, kao i izrazito blueserska i razuzdana uvodna pjesma „Rough and Twisted“. Ona je ranije predstavljena pod nazivom „The Cockroaches“ na ograničenom vinilnom izdanju s bijelom etiketom, koje je među obožavateljima već postalo iznimno tražen kolekcionarski primjerak.

Sirova i istraživačka energija tih uzbudljivih najava prožima cijeli album „Foreign Tongues“, koji zadržava prepoznatljiv zvuk benda, istovremeno istražujući nove glazbene i tekstualne smjerove. Dvanaest novih autorskih skladbi upotpunjeno je izvrsnom obradom pjesme Amy Winehouse „You Know I'm No Good“, kao i posvetom jednom od najvećih uzora Stonesa, Chucku Berryju, u završnoj pjesmi „Beautiful Delilah“.

Snimljen tijekom izuzetno kreativnog razdoblja, „Foreign Tongues“ je nastao u manje od mjesec dana u studiju Metropolis u zapadnom Londonu, gdje su se Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponovno udružili s Grammyjem nagrađenim producentom Andrewom Wattom, koji je radio i na albumu „Hackney Diamonds“. Uz izvanredne vještine Jaggera, Richardsa i Wooda, izdanje uključuje doprinose stalnih suradnika Darrylla Jonesa, Matta Clifforda i Stevea Jordana, a donosi i posebnu snimku preminulog člana Charlieja Wattsa, nastalu tijekom jednog od njegovih posljednjih posjeta studiju.

Dodatnu čar albumu daje impresivan popis gostujućih glazbenika, uključujući Stevea Winwooda, Paula McCartneyja, Roberta Smitha iz The Cure te Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppersa. Rezultat je dinamičan i suvremen album koji bilježi prepoznatljiv zvuk benda, istovremeno otvarajući nove zvučne i poetične teritorije te dodatno učvršćuje njihovo neusporedivo nasljeđe.

Osvrćući se na proces snimanja, Mick Jagger rekao je:

- Obožavao sam ove studijske sesije u londonskom Metropolisu. Bilo je to nekoliko vrlo intenzivnih tjedana tijekom kojih smo snimali 'Foreign Tongues'. Imali smo 14 sjajnih pjesama i radili smo što smo brže mogli. Sviđa mi se taj prostor jer nije prevelik pa možete osjetiti strast svakoga tko se u njemu nalazi.

- ’Foreign Tongues’ svojevrsni je nastavak albuma ‘Hackney Diamonds', a bilo je sjajno ponovno raditi u Londonu i biti okružen tom londonskom atmosferom. Bio je to mjesec koncentrirane energije i snage. Za mene je najvažnije uživati u svemu ovome. Blagoslovljen sam što se mogu baviti ovime i nadam se da će tako još dugo ostati - dodao je Keith Richards.

- Atmosfera u studiju bila je iznimno kreativna, a cijeli bend tijekom cijelog procesa bio je u vrhunskoj formi. Vrlo često bismo sve odradili kako treba već iz prvog pokušaja. Nadam se da će se album svima svidjeti - izjavio je Ronnie Wood.

Upečatljiv omot albuma potpisuje cijenjeni američki umjetnik Nathaniel Mary Quinn, koji je tom prilikom izjavio: „Izrada omota albuma za The Rolling Stones čast je svakom umjetniku: ostvaren je dijalog s jednom od najdugovječnijih sila u povijesti kulture.“