SPEKTAKL U PULI

Rasprodali prvi koncert Nicka Cavea u Puli, dodali novi datum

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Prvi najavljeni datum 5. kolovoza 2026. je rasprodan u samo pet dana pa je dodan još jedan datum - 4. kolovoza 2026. Publiku očekuje repertoar koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja njihove karijere

Interes za koncert Nicka Cavea & The Bad Seeds u pulskoj Areni premašio je sva očekivanja. Prvi najavljeni datum, 5. kolovoza 2026., rasprodan je u samo pet dana, a upravo je dodan još jedan datum - 4. kolovoza 2026. za koji su ulaznice već u prodaji i to putem Eventim sustava te na Eventim fizičkim prodajnim mjestima.

Beograd: Nick Cave nastupio na Belgrade River Festu
Foto: Antonio Ahel

Ova dva dana bit će jedinstvena prilika za doživjeti legendarni bend i njihove koncerte, poznate po intimnosti i monumentalnosti, u prostoru savršenom za takvu glazbu - u jedinstvenoj pulskoj Areni.

Koncerti su dio monumentalne europske ljetne turneje kojom se Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta. Nastupi u antičkom amfiteatru u Puli bit će posebno emotivni trenutci - prvo Caveovo obraćanje publici unutar zidina starijih od dva tisućljeća, u prostoru koji nosi energiju povijesti i vječnosti.

Foto: PROMO

Nicka Cave konstantno pomiče granice svog zvuka i nastupa, ostajući inovativan i nakon ulaska u peto desetljeće karijere. Jedan od najutjecajnijih i najcjenjenijih glazbenika svoje generacije, na pozornicu Arene se penje zajedno sa svojom vjernom The Bad Seeds ekipom: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.

Nakon spektakularno rasprodanih nastupa na Wild God turneji, bend se vraća u ljeto 2026. s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja njihove karijere, uključujući i one s hvaljenog albuma Wild God, posljednji put izvedene uživo u Hrvatskoj 2024. godine. Nick Cave & The Bad Seeds tijekom svoje impresivne karijere objavili su 18 studijskih albuma, uključujući najnoviji Wild God (2024.), te brojne live i kompilacijske izdanja.

