Rastrgali su ga: Mišo Kovač dolare bacao po hotelskoj sobi

Slavan si i svi te vole. Na ulici te presreću, hvataju za rukav, mole autogram. U trgovinama ljudi su preljubazni, obraćaju ti se s osmijehom, spremni su ispuniti svaku tvoju želju... Voziš se gradom i gledaš svoje lice na jumbo plakatima, slušaš svoj glas na radiju, pratiš nastup na televiziji. Ljudi misle da si bogatiji i sretniji od ikog, da između nastupa provodiš život na egzotičnim putovanjima, spavaš u luksuznim stanovima i vilama. Ali kakav je doista tvoj život? Koja je stvarna cijena tvoje slave? Jesu li to pune dvorane i klubovi rasplesanih i radosnih ljudi, jesu li to samo prva mjesta na top listama, milijunski tantijemi i ležeran život? Ili opskurne, zadimljene birtije u kojima se šmrče, bode i guta? Je li život na estradi istinska noćna mora ili je to u konačnici ispunjenje najsretnijeg sna? Na ovo pitanje u svojim ispovijestima, u pričama koje nikad nisu javno izrekli, samo za 24sata odgovaraju najveće legende hrvatske estrade. U svojim svjedočanstvima oni će govoriti o onima koji su uspjeli, ali i onima koji su sve proćerdali, o onima koji su dobro naplatili trud i talent, ali i o onima koji su potonuli i uništili si živote.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prodao je više od 20 milijuna ploča, sedamdesetih i osamdesetih godina bio je na vrhuncu slave, pet puta su ga proglasili najboljim pjevačem Jugoslavije, a 1989. bio je osoba godine bivše države. To je mogao samo Mišo Kovač (78). Punio je dvorane i stadione, bio je veća zvijezda od bilo kojeg nogometaša. U beogradskom Sava centru zakazao je veliki koncert 1988. S lijeve strane u prvom je redu sjedio državni vrh bivše države, na čelu s Budimirom Lončarom (95). S desne strane 'poslagala' se kompletna momčad Crvene zvezde na čelu s Draganom Džajićem (73), jednim od najboljih igrača s tih prostora.

Foto: Feđa Klarić

Kad je završio koncert, Mišo je još stajao na pozornici i svi uglednici iz prvog reda krenuli su prema njemu kako bi se rukovali s njim. Neki su čak kleknuli i poljubili mu ruku. Sedamdesetih je samo od koncerata zarađivao 30.000 njemačkih maraka na mjesec, što je tad bio pozamašan iznos. Prvo je vozio Citroën 'žabu', a potom Maserati.

Foto: Marko Čolić

- Deset godina svirao sam s njim. Bio je najveća superzvijezda, ali ni on ni njegova tadašnja žena Anita nisu se ponašali kao ‘celebrity’. Mišo nikad ništa nije jeo niti pio. Dok smo mi iz benda išli na cjelonoćne zabave, on bi uzeo sendvič i pokupio se u hotelsku sobu - otkrio je prije nekoliko godina Vojmir Roša, Mišin bubnjar. Pazio je na novac, no nije bio škrt. Nakon jednoga koncerta 'rasporedio' je zaradu po krevetu u hotelskoj sobi, bio je pun dolara, no žalio se kasnije Mišo menadžeru kako ondje nije bila dogovorena cifra.

Foto: Marko Čolić

Pjesmom 'Proplakat će zora' pobijedio je na Splitskom festivalu 1971. godine. Ta se pjesma našla na albumu 'Mišo Kovač'. Prodao ga je u više od 300.000 primjeraka te je svu zaradu uplatio za gradnju autoceste Zagreb - Split.

POGLEDAJTE VIDEO:





Zbog fatalne Miss teen Jugoslavije raspao mu se prvi brak. Gimnazijalku Anitu Badurinu čekala je blistava karijera. Redatelji su joj nudili filmske uloge, modni skauti otimali su se za fatalnom plavušom, pozirala je na naslovnicama svih tadašnjih novina, nosila modne revije na terasama najelitnijih dalmatinskih hotela... No ona se zaljubila.

Foto: Privatni album

Nakon što je došla na Mišin koncert, provela je večer u njegovu društvu, ali bila je prilično suzdržana. Mišo je, naime, bio oženjen Ljubicom Komadinom. Miljeniku nacije i najpopularnijem pjevaču srednjoškolka je rekla 'ne'.

I Mišo je izgubio glavu za Anitom. Udvarao joj se, ali ona ga je odbila, pa je zbog najljepše Splićanke ostavio Ljubicu. Mišo je na turneji bio i po 200 dana na godinu, uvijek je isticao da ne pjeva za radio ili televiziju nego za publiku. Ona mu je bila najvažnija, kao i obitelj. No nije bio kod kuće kad mu se rodio sin Edi.

Foto: Marko Čolić

- Bili smo na turneji. Tog lipnja 1975. imali smo koncert u Krapinskim Toplicama kad su Miši javili da mu se rodio sin. Od svih turneja to je jedini put da sam ga vidio pijanog - rekao je Roša. Koncerti, probe, putovanja..., Mišo je bio rastrgan na sve strane. Nije mogao normalno prošetati ili otići na kavu a da ga obožavatelji nisu 'opkolili'. Godinama je pjevač prepričavao priču s njemu tad nepoznatim dječakom.

- Na koncertu u Splitu prišao mi je dječak i dao mi je cvijet. Bio je baš lijep. Pitao sam ga odakle je, a on je odgovorio: ‘Ja sam iz Mileve Tomić’. Potom sam ga pitao tko mu je otac, a on je opet odgovorio: ‘Mileva Tomić’. Kasnije sam se raspitao i saznao da nema oca i majku nego da živi u domu za nezbrinutu djecu ‘Mileva Tomić’. Zamislite, meni je kupio cvijeće, a sebi nije čokoladu - ispričao je Mišo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kasnije je pjevač zvao dom jer je poželio djecu iznenaditi odjećom. Odgovorili su mu da bi radije televizor, i to crno-bijeli. - Kupio sam u boji najveći koji je tad bio - prepričavao je Mišo.

Prvoj supruzi ostavio je stan nakon rastave, a kad se razvodio od Anite, prodali su stan u Radićevoj ulici, u strogom središtu Zagrebu. Od novca koji je pripao Miši kupio je stan kćeri Ivani, a on nije imao gdje živjeti. Spasio ga je predsjednički kandidat Boris Mikšić, koji ga je angažirao u kampanji. Od tog novca kupio je stan na Malešnici, u kojem živi i danas.

POGLEDAJTE VIDEO: