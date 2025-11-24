Odabir kreveta izaziva svađu, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: 'Pomutila je planove!'

Nakon prvih pozdrava i dobrodošlica u 'Ljubav je na selu', vrijeme je da se kandidatkinje privremeno usele u domove farmera. Kao što to obično biva, prvi korak bit će pokazivanje spavaćih soba i odabir kreveta, što neće proći bez nesuglasica. Neke dame neće biti presretne kad dobiju cimericu koju nisu tražile, a neke će sretnice imati prilike leći u farmerove krevete.

Foto: RTL

- Vjerojatno je dokazao time da sam u njegovim očima favorit broj jedan - trljat će zadovoljno ruke jedna kandidatkinja.

Dejan će svoje dame pokušati impresionirati motorom, no idilu će prekinuti dolazak nove djevojke Valentine za koju će odmah imati posebno iznenađenje.

- Pomutila je planove! - ipak neće svi biti zadovoljni razvoje situacije.

Foto: RTL

Željko će odlučiti testirati kako se njegove dame snalaze u kuhinji, a sramežljivi Josip Đ. svojom će gestom šokirati Danku. U Bilicama, Josip E. neće baš briljirati svojim ponašanjem prema Dottie, Slađi i Jelici, što će one itekako dobro primijetiti i kritizirati.

Foto: RTL

Prva večer na farmama donosi druženja, neuspjele koktele, prve male ljubomore i neka iznenađujuća priznanja, a netko će dobiti i posebno vrijeme nasamo.

Foto: RTL

Tko se kome već približio, a tko je najviše razočaran? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.