Ne cvjetaju joj ruže: Anđelka se razvodi i otkazuje sve predstave

Glumici na privatnom planu nije bajno. Nakon devet godina braka, njezinoj ljubavi s Darijom Prpićem navodno je došao kraj. Osim toga, brine je i posao. Pandemija donosi samo otkazivanje predstava

<p>Srpska glumica <strong>Anđelka Prpić</strong> (35) u utorak je gostovala u jutarnjem programu Prve srpske televizije, a glavna tema intervjua bila je život glumaca u doba korona virusa. </p><p>- Bolje je ne zakazivati predstave jer ne znamo što će se dogoditi. Ipak, svi idemo do shopping centra i život se odvija. Razumijem, ljudi žele živjeti normalno, ali mi je žao što u Beogradu nemamo ljetnu scenu. Barem za 200 ljudi - rekla je Anđelka voditeljici <strong>Jovani Joksimović</strong> (39).</p><p>Voditeljica je dodala na to kako ona, usprkos pandemiji, i dalje radi punom parom, ali kako su glazbenici trenutno najpogođenija skupina. U istom 'košu' nalazi se i njezin suprug i pjevač <strong>Željko Joksimović</strong> (48). Prpić je dodala kako je sve došlo iznenada.</p><p>- Nitko nije očekivao da će se ovako nešto dogoditi. Nitko nije očekivao da će biti 'smak svijeta'. Meni je televizija bliska pa ako vam bude trebao netko za vremensku prognozu...- našalila se Anđelka, koja trenutačno ne prolazi baš najbolje razdoblje u svojem životu. </p><p>Na privatnom planu joj ne cvjetaju ruže. Nakon devet godina braka, njezinoj ljubavi s <strong>Darijom Prpićem </strong>je navodno došao kraj. Vijest o razvodu otkrio je za <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/578662/razvodi-se-popularna-andelka" target="_blank">Avaz.ba</a> izvor blizak paru, a nakon što su kontaktirali glumicu, poznatu po ulozi u seriji 'Andrija i Anđelka', kratko im je poručila:</p><p>- Nemam na to nikakav komentar.</p><p>Par je u braku od 2011. godine te imaju sina <strong>Jakšu </strong>(7). Iako sada nije željela komentirati navode o razvodu, prije nekoliko mjeseci za Glossy je iskreno priznala kako su joj najveća podrška u životu upravo sin i suprug. Glumica je u više navrata istaknula da joj se kod supruga sviđa ta njegova 'višeslojnost', koju možda netko na prvi pogled ne primijeti.</p>