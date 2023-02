Razvod s Bradom Pittom ju je slomio, a nedavno je otkrila da je neplodna: 'Željela sam djecu'

Zbog uloge u kultnoj seriji Jennifer Aniston postala je megapopularna. Epizode 'Prijatelja' i dan danas gledaju milijuni ljudi diljem svijeta, sa svakom generacijom koja nam stiže oni i dalje ostaju jednako popularni. Jennifer je u seriji preuzela ulogu Rachel i postala najbolje plaćena glumica u televizijskoj seriji s zaradom od milijun dolara po epizodi. Njena glumačka karijera traje više od 30 godina, a danas će proslaviti 54. rođendan. Iako joj je u poslovnom životu sve išlo 'glatko', ljubavni život glumice bio je buran.

Jennifer Aniston rođena je 11. veljače 1969. godine u Kaliforniji. Porijeklom Grkinja prve godine života provela je u Grčkoj s obitelji, nakon čega su se preselili u New York. Rođena je u glumačkoj obitelji, ali ju roditelji nisu ohrabrivali da ide njihovim stopama. Njezin otac John Aniston glumio je u popularnoj seriji 'Naši najbolji dani', koja je imala gotovo 50 epizoda, te nije želio da i njegova kći postane glumica.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Prolazila sam pakao jer me otac molio da ne budem u filmskoj industriji. Rekao je da ne želi da mi srce bude slomljeno jer su odbijanja 'brutalna'. Molio me da to ne radim i budem odvjetnica - ispričala je svojedobno Jennifer.

Nažalost, krajem 2022. godine, njezin otac je preminuo, a glumica mu je tad ostavila emotivnu poruku.

Foto: Instagram/Jennifer Aniston

- Dragi tata... John Anthony Aniston. Bio si jedna od najdivnijih osoba koju sam ikada poznavala. Zahvalna sam što si se uzdigao na nebesa u miru i bezbolno. I to, ni manje, ni više nego 11.11. Uvijek si znao odabrati savršen trenutak. Taj broj će od sada pa zauvijek imati veće značenje za mene. Voljet ću te do kraja vremena - napisala je u objavi.

Prije nego što je počela s glumom, Aniston je radila različite poslove. Raznosila je pošiljke na biciklu, konobarila, prodavala sladolede. Posljednji posao prije Hollywooda bio je u telemarketingu.

Iako ju je kultna serija 'Prijatelji' proslavila, nije joj to bila prva uloga. Glumila je u serijama 'Molloy', 'The Edge', 'Ferris Bueller's Day Off' i 'Muddling Through'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Imala sam veliki osjećaj tad da će mi se nešto veliko dogoditi i da moram biti strpljiva - rekla je Jennifer, koja je zbog 'Prijatelja', odbila voditeljsku ulogu u emisiji 'Saturday Night Live'.

Aniston je svojedobno otkrila kako se mučila s obrazovanjem, a naposljetku su joj dijagnosticirali disleksiju u ranim dvadesetima.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Mislila sam da nisam pametna. Jednostavno nisam ništa mogla upamtiti. Kad sam ovo saznala, objasnile su mi se sve traume i drame iz djetinjstva - rekla je Jen.

Jennifer je glumila i u nizu filmskih uspješnica, tu su 'Obitelj Miller', 'Lovac na glave', 'Ludi Božić u uredu', 'Slučajni detektivi', a čiji se nastavak trenutačno snima. Također, zadnja serija u kojoj je glumila je 'The Morning Show'. Treća sezona serije izašla je u 2022. godini.

Foto: WAHS, HACO, KAPP

U 2020. godini šuškalo se o njezinom pomirenju s bivšim suprugom Bradom Pittom (59), no nagađanja su izgleda bila kriva.

Jennifer upoznala je Brada na premijeri filma 'Upoznajte Joea Blacka', zahvaljujući zajedničkom agentu Kevinu Huvaneu, U to vrijeme oboje su prolazili kroz težak period, okončavši duge veze. Silno su se trudili sačuvati je od znatiželjne javnosti, no paparazzi su ipak pobijedili te snimili nježne zagrljaje i poljupce. Da progovori o svojoj vezi s Bradom Pittom trebalo joj je još pola godine: 'Samo ću vam reći da nikada nisam bila sretnija nego što sam sada niti ću ikada biti', rekla je tad.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

U studenom 1999. par je, tijekom koncerta Stinga, otkrio da se zaručio, a slavni glumac priznao je da je sam dizajnirao zaručnički prsten. Jennifer Joanna Aniston i William Bradley Pitt izmijenili su 29. srpnja 2000. vjenčano prstenje na romantičnoj ceremoniji u Malibuu, pred 200 uzvanika, a prvi ples otplesali su uz pjesmu Tonyja Benetta 'The Way You Look Tonight'.

Foto: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Idućih pet godina bilo je idilično i mediji su ih prozvali holivudskim zlatnim parom te su svi s nestrpljenjem iščekivali vijesti o prinovi, a umjesto toga 2005. stiglo je razočarenje. Na setu filma 'Gospodin i gospođa Smith' Pitta je očarala Angelina Jolie, a iako su se isprva trudili ušutkati glasine o njegovoj prevari, one su se pokazale istinitima. Samo dva dana nakon što su svijet obišle fotografije romantične šetnje Brada i Angeline plažom, 7. siječnja 2005. on i Jennifer Aniston objavili su da se rastaju, a razvod je dovršen u listopadu iste godine. Jennifer je bila jako povrijeđena.

Zvijezda 'Prijatelja' bila je u braku i s Justinom Therouxom (51), a zabavljala se i s Davidom Schwimmerom (56) na setu popularne serije, no njihov odnos nikad nije prerastao u nešto ozbiljno.

Mnogi su se tijekom godina pitali zašto glumica ne želi osnovati obitelj, postati majka, a ona je nedavno progovorila i o tome. Holivudska glumica otvoreno je progovorila o neplodnosti, a ispod objave o toj temi oglasio se i njezin bivši suprug Justin.

Foto: Frazer Harrison

Za časopis Allure, pozirala je u Chanelovom mikro bikiniju iz 1996. godine. Njezina naslovnica glavna je tema američkih medija, a mnogi nisu prestajali pričati o mučnoj borbi koju je prošla.

Glumica je priznala kako je žarko željela postati majka te se zbog problema s neplodnošću podvrgnula IVF-u, pila je kineske čajeve, no ništa joj od toga nije pomoglo. Ispod objave, njezin bivši suprug ostavio je emotikon srca.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Jennifer i Justin vjenčali su se 2015. godine, no razveli su se nakon dvije i pol godine. Nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima, a Justin joj često daje podršku.

