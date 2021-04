Glumac Daniel Kaluuya (32) sinoć je osvojio Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu 'Judas and the Black Messiah'. Danielu je to prvi Oscar, a 2018. bio je nominiran za najboljeg mušku glavnu ulogu u hororu 'Get Out'.

Za vrijeme njegovog pobjedničkog govora rekao je 'Moja mama je upoznala mog tatu, seksali su se i to je super', a reakcija njegove majke Damalie na tu rečenicu postala je viralni hit. Majka ga je zbunjeno gledala jer joj nije bilo jasno zašto bi Daniel to rekao.

Glumac očito ni sam nije bio svjestan što je izgovorio na pozornici pa se iznenadio kad su ga u backstageu novinari dočekali s pitanjima isključivo o tom detalju.

- Ajme, hoće li to zaživjeti sad? Mislim da je očito da su se roditelji svih nas seksali - opravdavao se glumac.

- Kvragu, nisam to trebao reći - dobacio je osobi do sebe i priznao da će sad izbjegavati svoj mobitel jedno vrijeme.

- Pretpostavljam da mi mama neće biti sretna - našalio se i dodao da mu mama ima dobar smisao za humor i da misli da s njom ipak neće imati problema zbog te izjave.