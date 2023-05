FOTO Reality zvijezdi trune lice: Otišla ga je spasiti operacijom, a fotke s bazena uznemiruju...

Britanska reality zvijezda Danniella Westbrook (49) viđena je kako se u zavojima opušta uz hotelski bazen u Albufeiri u Portugalu.

Na vrućini je u jednom trenutku i skinula narančasti bikini kako bi pokazala svoje kirurški izmijenjene grudi za koje mnogi komentiraju kako su loše napravljene. Zvijezda reality showa Big Brother trenutno se oporavlja od operacije nosa, zatezanja trbuha i kompletnog faceliftinga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: PROFIMEDIA

Danniella je na operacije otišla kako bi doslovno spasila 'lice' koje joj je godinama trunulo.

Iako je glumica priznala da je kao mlađa obožavala plastične operacije, zbog njih je imala mnoge probleme s truljenjem i slabljenjem kostiju lica, kao i s utonulim i natečenim licem. No, sada je Westbrook pokušala spasiti stvari rekonstrukcijom.

Foto: PROFIMEDIA

Iako se podvrgnula mnogim operacijama, ovoga se zahvata toliko bojala, pa je čak i napisala oporuku.

Danniella je šokirala javnost svojom knjigom u kojoj je pričala o tome kako je šmrkala kokain i dok je rađala sina, ali i da devedesetih silovana 48 sati jer je dugovala novac. O ovom stravičnom događaju prije objavljivanja knjige nisu znali ni njezina obitelj ni prijatelji koji su ostali šokirani nakon spomenutih ulomaka.

Foto: RMTB

- Dugovala sam im pet tisuća funti. Upali su u moju kuću i zahtijevali novac koji nisam imala. Tada su me oteli, odveli u mali stan blizu mog doma i 48 sati me silovali. Jedan za drugim su se izmjenjivali na meni, a drogirali su me kako im ne bih pobjegla - napisala je.

Navodno je na drogu dosad potrošila oko 250 tisuća eura.

Najčitaniji članci