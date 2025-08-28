Obavijesti

Show

Komentari 0
BLIŽI SE KRAJ

Rebecca, Ivan i Darko plasirali su se u superfinale 'Farme'!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Rebecca, Ivan i Darko plasirali su se u superfinale 'Farme'!
19
Foto: RTL

Rebecca, Ivan i Darko u sutrašnjoj areni odmjerit će snage i boriti se za nagradu od 50 tisuća eura

Kandidati su pod dojmom jockera kojim je Ivan promijenio tijek igre i odlučio se boriti u areni s Marijem. 'Što je ono bilo, koliko ga je dugo čuvao?', zapitala se Manuela. 'Harisu se ispunila želja, mi smo šokirani, a igra je zanimljiva', zaključila je, pak, Manja. 'Darko ti je teži protivnik od mene, ali i njega si dobio u svakom duelu', poručio je Mario Ivanu tijekom razgovora. 'Mario je opasan', zaključio je, pak, o temi dana Davor

BLIŽI SE VELIKI DAN Tko ide u superfinale Farme? 'Sad pucam, letim, gazim!'
Tko ide u superfinale Farme? 'Sad pucam, letim, gazim!'

Dok će Ivan odmjeriti snage s Marijem, suočit će se u areni i Nikolina i Rebecca te Darko i Dario. Od ranog jutra vlada napetost među kandidatima.

- Ivan je nervozan i stalno pita što ostali govore za njegov izbor - otkrio je Mario o svom protivniku.

- Ivan se otpočetka hvali - dodala je Rebecca.

Foto: RTL

- Darko je jak protivnik - otkrio je, pak, Dario koji smatra da je ipak spremniji od Darka.

- Sportaš je, ali ja se neću predati, ako trebam obje noge slomiti, ali ću kidati u areni - zaključio je Darko. 

LUKSUZNO IMANJE VIDEO Snimka Orbanove palače postala je hit na internetu, on tvrdi da je to 'skromna farma'
VIDEO Snimka Orbanove palače postala je hit na internetu, on tvrdi da je to 'skromna farma'

Povratnici su odlučili o rasporedu borbi u arenu i vrlo brzo su se složiti - Mario i Ivan, Darko i Dario te Rebecca i Nikolina.

- Najbolje je početi s Ivanom i Marijem. Ivan nije dobar ujutro, ako bude prvi, možda će biti umoran pa će Mario imati veće šanse. Neka cure idu zadnje, neka se odmore i budu kako treba za kraj - zaključila je Manja.

Složni povratnici jedva čekaju arenu, dok je kod finalista rasla nervoza. Veličanstvena arena je krenula - pretposljednje borbe su na redu, a na kraju će se doznati tko su superfinalisti.

Foto: RTL

- Za mene su svi pobjednici, želim čistu borbu, želim svima sreću - zaključila je Anđa.

Ivan i Mario prvi su krenuli prema areni.

- Psihički je ovo lakši put do superfinala, no Mario nije tako slab kako izgleda - otkrio je Ivan uoči borbe.

- Na njemu je veći pritisak da pobijedi - zaključio je prije borbe Mario. 

Foto: RTL

Žustra borba je krenula, a Ivan je uskoro otkrio da mu se čini da će igra biti gusta. Ipak, odnio je pobjedu i osvojio ključ za superfinale!

- Tek kad sam počeo igrati oprala me trema. Bravo za Ivana, čestitam mu - zaključio je Mario i rekao da mu je drago što Ivan ušao u superfinale.

- Imam žarku želju da mi Darko uđe u finale - zaključio je Ivan. 

'FARMA' Povratnici prelomili: Ovo su parovi koji idu u superfinale
Povratnici prelomili: Ovo su parovi koji idu u superfinale

U arenu su uskoro stigli Darko i Dario te je uslijedila najnapetija borba dana. Cijelo vrijeme borba je bila prilično ravnopravna, a onda je kod Darija nastupio umor.

- Boca s vodom kao da je šuplja - zaključio je Dario dok je Darko vodio borbu s konstrukcijom. Dario je usporio tempo, a Darko je ubrzao i u konačnici je njegova upornost presudila. Neizvjesnost do kraja - no za dlaku Darko je izborio superfinale!

- Ako sam već izgubio, neka je od Darka, on je prošao najteži put na ovoj 'Farmi' i zaslužio je - zaključio je Dario.

- Falila mi je mrvica, mogao sam - zaključio je na kraju. 

Foto: RTL

Rebecca i Nikolina posljednje su stigle u arenu. Borba je trajala dugo, a djevojke su dosta vremena bile ravnopravne u bitki za finale. Uskoro je postalo jasno da Nikolina ima veliki problem s gubitkom vode, dok je Rebecci krenulo kako treba i uskoro je izvojevala pobjedu! Rebecca je postala superfinalistica!

- Osjećaj je odličan, zahvaljujem sebi, sve je u glavi - zaključila je o svojoj pobjedi Rebecca. 

Foto: RTL

Superfinalisti 'Farme' su Rebecca, Darko i Ivan. Uoči finala - otišli su u šumu.

- Sutra će jedno od vas postati pobjednik 'Farme' - poručila je Nikolina finalistima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa
OPROŠTAJ U ETERU

Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Jutro uz bravo! od ponedjeljka više neće biti isto. Bratoš, Kečkeš i Dora odlaze, ali zajedno na novo radno mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025