Rebecca, Ivan i Darko plasirali su se u superfinale 'Farme'!

Kandidati su pod dojmom jockera kojim je Ivan promijenio tijek igre i odlučio se boriti u areni s Marijem. 'Što je ono bilo, koliko ga je dugo čuvao?', zapitala se Manuela. 'Harisu se ispunila želja, mi smo šokirani, a igra je zanimljiva', zaključila je, pak, Manja. 'Darko ti je teži protivnik od mene, ali i njega si dobio u svakom duelu', poručio je Mario Ivanu tijekom razgovora. 'Mario je opasan', zaključio je, pak, o temi dana Davor.

Dok će Ivan odmjeriti snage s Marijem, suočit će se u areni i Nikolina i Rebecca te Darko i Dario. Od ranog jutra vlada napetost među kandidatima.

- Ivan je nervozan i stalno pita što ostali govore za njegov izbor - otkrio je Mario o svom protivniku.

- Ivan se otpočetka hvali - dodala je Rebecca.

Foto: RTL

- Darko je jak protivnik - otkrio je, pak, Dario koji smatra da je ipak spremniji od Darka.

- Sportaš je, ali ja se neću predati, ako trebam obje noge slomiti, ali ću kidati u areni - zaključio je Darko.

Povratnici su odlučili o rasporedu borbi u arenu i vrlo brzo su se složiti - Mario i Ivan, Darko i Dario te Rebecca i Nikolina.

- Najbolje je početi s Ivanom i Marijem. Ivan nije dobar ujutro, ako bude prvi, možda će biti umoran pa će Mario imati veće šanse. Neka cure idu zadnje, neka se odmore i budu kako treba za kraj - zaključila je Manja.

Složni povratnici jedva čekaju arenu, dok je kod finalista rasla nervoza. Veličanstvena arena je krenula - pretposljednje borbe su na redu, a na kraju će se doznati tko su superfinalisti.

Foto: RTL

- Za mene su svi pobjednici, želim čistu borbu, želim svima sreću - zaključila je Anđa.

Ivan i Mario prvi su krenuli prema areni.

- Psihički je ovo lakši put do superfinala, no Mario nije tako slab kako izgleda - otkrio je Ivan uoči borbe.

- Na njemu je veći pritisak da pobijedi - zaključio je prije borbe Mario.

Foto: RTL

Žustra borba je krenula, a Ivan je uskoro otkrio da mu se čini da će igra biti gusta. Ipak, odnio je pobjedu i osvojio ključ za superfinale!

- Tek kad sam počeo igrati oprala me trema. Bravo za Ivana, čestitam mu - zaključio je Mario i rekao da mu je drago što Ivan ušao u superfinale.

- Imam žarku želju da mi Darko uđe u finale - zaključio je Ivan.

U arenu su uskoro stigli Darko i Dario te je uslijedila najnapetija borba dana. Cijelo vrijeme borba je bila prilično ravnopravna, a onda je kod Darija nastupio umor.

- Boca s vodom kao da je šuplja - zaključio je Dario dok je Darko vodio borbu s konstrukcijom. Dario je usporio tempo, a Darko je ubrzao i u konačnici je njegova upornost presudila. Neizvjesnost do kraja - no za dlaku Darko je izborio superfinale!

- Ako sam već izgubio, neka je od Darka, on je prošao najteži put na ovoj 'Farmi' i zaslužio je - zaključio je Dario.

- Falila mi je mrvica, mogao sam - zaključio je na kraju.

Foto: RTL

Rebecca i Nikolina posljednje su stigle u arenu. Borba je trajala dugo, a djevojke su dosta vremena bile ravnopravne u bitki za finale. Uskoro je postalo jasno da Nikolina ima veliki problem s gubitkom vode, dok je Rebecci krenulo kako treba i uskoro je izvojevala pobjedu! Rebecca je postala superfinalistica!

- Osjećaj je odličan, zahvaljujem sebi, sve je u glavi - zaključila je o svojoj pobjedi Rebecca.

Foto: RTL

Superfinalisti 'Farme' su Rebecca, Darko i Ivan. Uoči finala - otišli su u šumu.

- Sutra će jedno od vas postati pobjednik 'Farme' - poručila je Nikolina finalistima.