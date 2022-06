Redatelj o Editi Majić, glumici koja se zaredila prije 18 godina: 'U duhovnom smo kontaktu...'

Krešimir Dolenčić (59) jedan je od najpoznatijih domaćih redatelja, a kako kaže, kazalište je njegov dom. Dolenčić je prije dvadesetak godina stupio na dužnost ravnatelja Dramskog kazališta Gavella.

Tamo je upoznao i glumicu Editu Majić (52) koja se koja se prije 18 godina odlučila zarediti. S Editom je, kaže, još uvijek u duhovnom kontaktu.

- Jako sam vezan uz red karmelićanki. Poslala mi je jedan križić na dar. Editu sam doveo u ansambl iz Splita jer je to svojim talentom zaslužila. Zanimljivo, posljednja uloga koju je igrala u Gavelli bila je uloga časne sestre u Vitezovom "Kroatenlageru". Puno sam mislio o Editi kada sam režirao operu "Razgovori karmelićanki" Francisa Poulenca u HNK Zagreb, u Houstonu, Londonu I Mariboru - rekao je za Večernji pa nastavio:

- To mi je jedna od omiljenih režija jer je opera nastala prema istinitom događaju. U vrijeme Francuske revolucije čitav samostan karmelićanki je giljotiniran jer se nisu htjele odreći svoje vjere. Dok su išle na stratište, čitavo su vrijeme pjevale, a čitav je Pariz to šutke promatrao. Divna je to opera, o idealima i hrabrosti da ih se slijedi bez obzira na sve - govori Krešo. "Razgovor s karmelićankama", kaže, radio je četiri puta. Pamti i onu u Houstonu kada su na pozornici pjevali mormoni, židovi, šintoisti, protestanti i svi su, kaže, razumjeli poruku te opera - zaključio je.

