Regionalne koncertne atrakcije Skier and Yeti i Gliste stižu u Zagreb, nastupaju 26. studenog

Vintage Industrial Bar 26. studenog ove godine postaje mjesto susreta dvaju glazbenih svjetova koje je gotovo nemoguće uredno smjestiti u žanrovske ladice. U Zagreb stižu Skier and Yeti, nepredvidivi beogradski duo koji već desetljeće gradi vlastiti glazbeni univerzum na granici koncerta, performansa i kontroliranog kaosa, a pridružuju im se Gliste, maskirani slovenski fenomen koji predstavlja novi album "Gliste Global".

Skier and Yeti zanimljivi su beogradski duo koji već desetljeće gradi vlastiti glazbeni svijet između koncerta, performansa i kontroliranog kaosa. Kombinirajući funk, breakbeat, drum'n'bass, elektroniku, psihodeliju i improvizaciju, stvaraju izrazito energične nastupe u kojima važnu ulogu imaju elektroakustični bubnjevi i Skierovi vlastoručno izrađeni instrumenti poput Basskija i Skimburice. Iza sebe imaju nastupe diljem Europe, uključujući Eurosonic, a aktualnim albumom "Adventures in a Blizzard" zaokružuju prvih deset godina zajedničkog glazbenog putovanja.

Gliste su maskirani slovenski duo koji je od viralnog internetskog fenomena prerastao u osebujan koncertni projekt prepoznatljiv po apsurdnom humoru, zaraznim melodijama, kratkim pjesmama i upečatljivom vizualnom identitetu. U Zagreb stižu s drugim albumom "Gliste Global", objavljenim prije nekoliko dana, koji kroz 13 pjesama širi njihov zvuk i ambicije izvan slovenske scene. Album uključuje i pjesme na engleskom jeziku te singl "BEAR", nastao u suradnji s Kids Like Samba.

Ove misteriozne koncertne atrakcije u Zagreb stižu u režiji Dostave zvuka, a ulaznice potražite u Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.