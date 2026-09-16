Obavijesti

Show

Komentari 1
ODLIČAN SHOW

Regionalne koncertne atrakcije Skier and Yeti i Gliste stižu u Zagreb, nastupaju 26. studenog

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Regionalne koncertne atrakcije Skier and Yeti i Gliste stižu u Zagreb, nastupaju 26. studenog
Foto: KOSTANJSEK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Zagreb stižu Skier and Yeti, nepredvidivi beogradski duo koji već desetljeće gradi vlastiti glazbeni univerzum na granici koncerta, performansa i kontroliranog kaosa, a pridružuju im se Gliste.

Admiral

Vintage Industrial Bar 26. studenog ove godine postaje mjesto susreta dvaju glazbenih svjetova koje je gotovo nemoguće uredno smjestiti u žanrovske ladice. U Zagreb stižu Skier and Yeti, nepredvidivi beogradski duo koji već desetljeće gradi vlastiti glazbeni univerzum na granici koncerta, performansa i kontroliranog kaosa, a pridružuju im se Gliste, maskirani slovenski fenomen koji predstavlja novi album "Gliste Global".

AKUSTIČNE SVIRKE Ljeto još svira u Savskoj: Vintage sprema koncerte pod lampicama sve do kraja rujna
Ljeto još svira u Savskoj: Vintage sprema koncerte pod lampicama sve do kraja rujna

Skier and Yeti zanimljivi su beogradski duo koji već desetljeće gradi vlastiti glazbeni svijet između koncerta, performansa i kontroliranog kaosa. Kombinirajući funk, breakbeat, drum'n'bass, elektroniku, psihodeliju i improvizaciju, stvaraju izrazito energične nastupe u kojima važnu ulogu imaju elektroakustični bubnjevi i Skierovi vlastoručno izrađeni instrumenti poput Basskija i Skimburice. Iza sebe imaju nastupe diljem Europe, uključujući Eurosonic, a aktualnim albumom "Adventures in a Blizzard" zaokružuju prvih deset godina zajedničkog glazbenog putovanja.

Gliste su maskirani slovenski duo koji je od viralnog internetskog fenomena prerastao u osebujan koncertni projekt prepoznatljiv po apsurdnom humoru, zaraznim melodijama, kratkim pjesmama i upečatljivom vizualnom identitetu. U Zagreb stižu s drugim albumom "Gliste Global", objavljenim prije nekoliko dana, koji kroz 13 pjesama širi njihov zvuk i ambicije izvan slovenske scene. Album uključuje i pjesme na engleskom jeziku te singl "BEAR", nastao u suradnji s Kids Like Samba.

OMILJENI KONCERTNI SASTAV Belfast Food slavi 30 godina karijere velikim koncertom u Vintage Industrial Baru
Belfast Food slavi 30 godina karijere velikim koncertom u Vintage Industrial Baru

Ove misteriozne koncertne atrakcije u Zagreb stižu u režiji Dostave zvuka, a ulaznice potražite u Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Lollipop sprema veliki party na Maksimiru, evo kad počinje
najavljuju spektakl

Lollipop sprema veliki party na Maksimiru, evo kad počinje

U petak, 25. rujna od 18 sati, u sklopu Dinamo vikenda, Lollipop stiže na kultni zagrebački stadion i ispod njegove južne tribine priprema jedan od najposebnijih i najvećih partyja u svojoj dosadašnjoj povijesti
Grupa Joy ima novu pjevačicu: Bičeviću se za mikrofonom pridružila Samantha Pernek
BIVŠA GRUPA MAJE ŠUPUT

Grupa Joy ima novu pjevačicu: Bičeviću se za mikrofonom pridružila Samantha Pernek

Istovremeno s objavom nove pjesme “Dunja”, Joy predstavlja novu članicu, mladu pjevačicu Samanthu Pernek koja skupa s karizmatičnim frontmanom Alenom Bičevićem čini dinamični pjevački duo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026