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Lollipop sprema veliki party na Maksimiru, evo kad počinje

Piše 24sata,
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Lollipop sprema veliki party na Maksimiru, evo kad počinje
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Foto: PROMO
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U petak, 25. rujna od 18 sati, u sklopu Dinamo vikenda, Lollipop stiže na kultni zagrebački stadion i ispod njegove južne tribine priprema jedan od najposebnijih i najvećih partyja u svojoj dosadašnjoj povijesti

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Maksimir nije samo stadion. Maksimir je dio Zagreba. Na njemu su se desetljećima slavile pobjede, plakalo zbog poraza, grlili potpuni stranci, pjevale pjesme i stvarale uspomene koje su se prenosile s roditelja na djecu. Generacije su imale svoj Dinamo, svoju reprezentaciju, svoje utakmice i svoje koncerte. A generacija koja danas puni Lollipop 25. će rujna dobiti svoju priču.

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U petak, 25. rujna od 18 sati, u sklopu Dinamo vikenda, Lollipop stiže na kultni zagrebački stadion i ispod njegove južne tribine priprema jedan od najposebnijih i najvećih partyja u svojoj dosadašnjoj povijesti.

Foto: PROMO

I teško je zamisliti moćniju kulisu. Lollipop na Maksimir ne dolazi bilo kada. Dolazi u trenutku kada se Zagreb priprema oprostiti od stadiona kakvog poznaje desetljećima. Upravo zato ovo nije još jedna lokacija, još jedan datum niti još jedan party. Ovo je Lollipop na Maksimiru, prije nego Maksimir kakvog poznajemo postane uspomena.

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Više od stoljeća Maksimirom su prolazile generacije Zagrepčana. Stadion je desetljećima neraskidivo vezan uz Dinamo i hrvatsku reprezentaciju, njegove tribine pamte povijesne utakmice i neke od najvećih trenutaka hrvatskog nogometa, ali Maksimir pamti i velike glazbene spektakle i svjetske zvijezde koje su na njemu nastupale.

Foto: PROMO

Svaka generacija zato ima neku svoju priču s Maksimira. Netko pamti velike Dinamove europske večeri, netko reprezentaciju i trenutke kada je cijeli stadion disao kao jedno, netko koncerte koji su okupljali desetke tisuća ljudi. A generacija koja danas puni Lollipop dobit će 25. rujna svoju priču.

I dolazi u velikom stilu. Za povijesno maksimirsko izdanje priprema se najveći DJ lineup koji je Lollipop dosad okupio na jednom svom partyju, a prostor ispod južne tribine na jednu će se večer pretvoriti u potpuno drukčiji Maksimir, onaj na kojem se neće navijati 90 minuta, nego plesati satima.

Bit će to još jedna nevjerojatna točka u priči mladog zagrebačkog brenda koji je prije samo pet godina krenuo iz Johann Francka. Ono što je počelo kao klupski party za nekoliko stotina ljudi danas broji više od 100 održanih događaja u 18 gradova i četiri države te više od 250.000 posjetitelja. Na Jarun su doveli Seana Paula i okupili više od 13.000 ljudi, a ove su godine otišli još dalje i na Bundek doveli Black Eyed Peas, koji su upravo na Lollipopu prvi put nastupili u Hrvatskoj.

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Nedavno su pet godina postojanja proslavili velikim partyjem na kultnoj Šalati, a sada, samo nekoliko tjedana poslije, stižu na još jedno mjesto duboko upisano u identitet Zagreba. Sa Šalate na Maksimir. Dva kultna zagrebačka mjesta. Dvije lokacije uz koje su odrasle generacije Zagrepčana. I jedna nova generacija koja upravo stvara svoje uspomene.

Možda je upravo zato spoj Lollipopa i Maksimira toliko poseban. Lollipop je u pet godina uspio glazbu nekih ranijih generacija pretvoriti u soundtrack novih. Pjesme uz koje su izlazili i plesali njihovi roditelji danas iz sveg glasa pjevaju mladi koji pune Lollipop partyje diljem Hrvatske. A 25. rujna pjevat će ih ispod tribina jednog od najvećih simbola Zagreba.

Lollipop. Maksimir. 25. rujna od 18 sati. Ovo se neće ponoviti.

Foto: PROMO

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