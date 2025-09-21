Remi: Uz 'Slobodu' sam osjetila adrenalin i unutrašnji mir...

Nakon 27 godina karijere u kojoj je obilježila hrvatsku i regionalnu scenu kao frontwoman 'Elementala', Mirela Priselac Remi konačno izlazi pred publiku sama i moćnija nego ikad! Prvim samostalnim singlom 'Sloboda' otvorila je put svoje solo karijere i najavila prvi samostalni album. To ne znači da Elemental više neće raditi, štoviše, bend također uskoro izdaje novi album.

Kako je nastala pjesma 'Sloboda'? Jeste li odmah znali da je to pjesma koju nećete pjevati s Elementalom, nego sami?

'Slobodu' sam komponirala sama, uz gitaru. Već u tom trenutku osjetila sam da pjesma nosi drugačiji karakter od onih koje nastaju za Elemental. Kada radim za bend, često krenem od ideje za tekst ili melodije koju kasnije zajednički nadograđujemo. Ovdje je proces bio intimniji - pustila sam pjesmu da se sama oblikuje, i vrlo brzo je dobila svoj temeljni okvir. Nakon toga su joj svoj pečat dali Erol Zejnilović, Ivan Arnold i Nenad Kovačić.

Foto: Matija Fekeža

Kad ste prvi put čuli gotovu verziju, kako ste se osjećali?

Kad sam prvi put čula gotovu verziju, osjetila sam snažan val adrenalina, ali i mir iznutra. Kao da su se stvari posložile na pravo mjesto. Bilo je tu i uzbuđenja i sreće, ali i onog malog straha koji se uvijek pojavi kad započinješ novo poglavlje.

Obrijali ste glavu u spotu, što je vrlo moćna i neočekivana gesta. Što vam je ona značila, za vas osobno?

Brijanje glave za mene je bilo simbol preuzimanja kontrole nad vlastitim tijelom. Ako se prisjetimo mita o Samsonu, njemu je kosa bila izvor snage. U mom slučaju, šišanjem kose zapravo pozivam snagu u sebe. U pjesmi i u spotu sloboda je nešto što hrani, oslobađa i ohrabruje. To je ogroman pojam - svatko od nas ga doživljava na svoj način. Za mene sloboda znači imati pravo biti ono što jesam, govoriti otvoreno, živjeti po vlastitom izboru i osjećati da je moje tijelo doista samo moje.

Foto: PROMO

Jeste li razmišljati o reakcijama? Kakve vas reakcije ljudi najviše dirnu? Jesu li se možda javili i oni koji inače ne slušaju vašu glazbu?

Javilo mi se mnogo ljudi koji su rekli da im je pjesma osnažujuća i dirljiva. Ako sam barem jednoj osobi uljepšala dan ili joj dala osjećaj snage, onda pjesma ide u pravom smjeru - i ja s njom. 'Slobodom' se zapravo obraćam društvu u cjelini, a ne pojedincu. Možda nam je u ovim vremenima potrebno zastati i razmisliti o vlastitim slobodama, ali i o onima koji se za svoju još uvijek bore. Slobodu često uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo je vrlo krhka.

Kakav je osjećaj stvarati bez filtera benda, je li vam lakše, teže…?

S bendom stvaram već toliko dugo da mi je zajednički rad postao nešto posve prirodno, i osjećam se vrlo sigurno u tom procesu. Kada sam sama komponirala osnove pjesama, oslonila sam se isključivo na intuiciju kao jedini filter. Kasnije su pjesme rasle uz doprinos Erola, Nenada i Ivana, a važnu završnu ulogu imao je producent Edi Cukerić, s kojim sam od prvog razgovora osjetila snažnu povezanost. Bez njega ‘Sloboda’ ne bi zvučala tako moćno. Ideja uvijek krene iz pojedinca, ali bez prijatelja i obitelji sve bi to ostala samo kontura - bez boje i bez sjaja.

Foto: Marko Zbodulja