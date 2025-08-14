Renata Končić Minea o odlasku s Nove TV: 'Vijest je odjeknula kao grom iz vedra neba...'

Dragi moji, kratko ću se osvrnuti na vijest koja je odjeknula u medijima kao grom iz vedra neba. Nakon prekrasnih 11 godina uskoro završavam suradnju s IN Magazinom. Nisam lako donijela tu odluku, jer mi je cijeli kolektiv postao poput druge obitelji, ali sam osjetila da je sada pravo vrijeme i vodim se svojim srcem. Kao i uvijek u životu, poručila je Renata Končić Minea u četvrtak na Instagramu.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Minea je otkaz dala još prije dva tjedna, a reakcija nadređenih nije bila baš topla. U međuvremenu je emisiju napustila i glavna urednica Ivana Mandić Marković, a njezino mjesto preuzima Svjetlana Matić Koljenik.

- In Magazin i Nova TV pružili su mi bezbroj nezaboravnih trenutaka, projekata, prijateljstava i definitivno zauzeli posebno mjesto u mom srcu. Ali to što završavam suradnju s In Magazinom ne znači da zatvaram vrata. O svim svojim daljnjim odlukama obavijestit ću vas kada bude vrijeme - dodala je Minea.

Zagreb: Snimanje emisije IN magazin | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zasad je fokusirana na glazbu.

- Trenutno sam posvećena mnogobrojnim koncertima i radim na novim pjesmama. Fokus mi je najviše na organizaciji koncerta Minea i prijatelji u Lisinskom, 17. 9. 2025., povodom rođendana i obilježavanja 30 godina moje glazbene karijere. Pročitat ćete razne informacije na ovu temu, ali prvu i jedinu točnu informaciju dobit ćete uvijek ovdje i od mene. Volim vas - zaključila je pjevačica.

Nedavno je vlasnik Hype televizije, Saša Mirković, na društvenim mrežama objavio da će Minea uskoro raditi za Hype TV, koja će se uskoro emitirati u Hrvatskoj.

Minea je na Novoj TV počela raditi 2015. godine te je s vremenom postala zaštitni znak emisije IN Magazin. Razlog Mineina odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi, navela je ranije Slobodna Dalmacija.

Zagreb: Renata Kon?i? Minea i Ivana Šundov Hojan na setu IN Magazina Nove TV | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL