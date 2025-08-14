Minea progovorila o odlasku iz IN Magazina: 'Nije se baš lako oprostiti, gledamo se još malo'

Renata Končić Minea službeno se oprašta od IN Magazina. Nakon 10 godina na Novoj TV, Minea kreće u nove pobjede. Kao dugogodišnje zaštitno lice emisije, Minea je ostavila svoj trag na televizijskoj sceni Lijepe Naše.

- Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem se svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi - izjavila je pjevačica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Minea je na Novoj TV počela raditi 2015. godine te je s vremenom postala zaštitni znak emisije IN Magazin, ali i same Nove TV. Ali nije Minea jedina koja odlazi s te televizije, jer je iz emisije IN Magazin nedavno otišla i glavna urednica Ivana Mandić Marković.

Svjetlana Matić Koljenik, nova glavna urednica za IN Magazin, uputila je zahvalu Minei.

- U ime cijele redakcije zahvaljujem Minei na suradnji i doprinosu emisiji. I dok s ponosom zatvaramo jedno poglavlje, već od rujna gledatelje očekuju osvježena, dinamična izdanja IN magazina u kojima nastavljamo s istom strašću i posvećenošću, uz novu uredničku energiju i uigrani tim - rekla je Matić Koljenik

Svjetlana Matić Koljenik do sada je bila dnevna urednica i dugogodišnja je članica IN Magazin tima.

Foto: NOVA TV

- Dijete sam Nove TV – ovdje sam odrastala i razvijala se kao urednica, i s velikim zadovoljstvom preuzimam ovu novu odgovornost. Veselim se svim novostima i nadolazećim izazovima - ističe Svjetlana, stoji u priopćenju Nove TV.

Svjetlana je prepoznatljiva po avanturističkom duhu, izvještavala je s najvažnijih svjetskih modnih događanja u New Yorku, Parizu, Milanu, Hong Kongu i Šangaju, a među najposebnijim iskustvima ističe izvještavanje s kraljevskog vjenčanja princa Williama i Kate Middleton, s lica mjesta.

Od 2013. godine vodila je dnevno uredništvo IN magazina, dajući popularnoj emisiji prepoznatljiv ritam i ton. Na poziciji dnevne urednice IN Magazina ostaje Ivana Nanut, čime se osigurava dodatna urednička snaga. Tim IN magazina najavljuje nova, još dinamičnija i kvalitetnija izdanja omiljene emisije.

Razlog Mineinog odlaska, ali i odlaska velikog dijela ekipe iz emisije, navodno leži u financijskim uvjetima, nemogućnosti napredovanja i toksičnoj atmosferi, navela je ranije Slobodna Dalmacija.

Naime, Minea je po emisiji, kako se neslužbeno doznaje, imala honorar od samo 100 eura neto. Jedan tjedan vodila bi ona, a drugi Mia Kovačić, što znači da je mjesečno zarađivala otprilike tisuću eura neto za svoj angažman u IN Magazinu.

Problemi su, navodno, počeli i znatno ranije jer je u godinu dana otkaz dalo čak 23 ljudi, među kojima su novinari, montažeri, snimatelji i producenti.