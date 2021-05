Rene Bitorajac (49) i dalje je izuzetno aktivan. Poslovnih ambicija ne manjka pa tako zajedno s Milom Elegović glumi bračni par u 'Eksperimentu'. voditelj je u zabavnom show 'Ma lažeš', s Mariom Petrekovićem priprema projekt u lipnju, a uz sve to vodi svoju 'Ludu kuću'.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL S RENEOM I MILOM:

U razgovoru nam je pričao o svojim glumačkim počecima, o ulozi u filmu 'Metastaze' i je li ikad požalio zbog neke uloge u svojoj karijeri.

Prošli ste televizijske, filmske i kazališne uloge, što se pokazalo kao najizazovnije?

Najizazovnije je bilo doći do situacije da te se prepozna i angažira za te projekte. Dokazivanje preko kazališta puno je teže od onog preko televizije zbog slabije vidljivosti. Još je izazovnije možda od svega iskoristiti priliku kad je već dobiješ.Kad se to sve dogodi, preostaje ti samo da uživaš u svom poslu i u kazalištu i na televiziji i filmu. Neki projekti su naporniji, zamorniji, neki veseliji i življi, ali u principu, iz mog iskustva, najviše se smrzneš ili skuhaš na filmu, najviše otrpiš na seriji, najviše se naradiš u kazalištu.

Kako vam je bilo glumiti već s osam godina? Jesu li vas vršnjaci zadirkivali oko toga?

To je tada više bila igra nego zanimanje, ali spletom okolnosti puno sam se naigrao i nasnimao. Snimio sam dva veća filma do 14. godine, igrao veliku ulogu u kazalištu, a sa 13. već i vodio neke emisije na telki. Imao sam normalne vršnjake oko sebe, no sumnjam da bi to trebao biti predmet zadirkivanja u bilo kakvom okruženju.

Što su vaši roditelji mislili o glumi? Jesu li vam opravdavali sate kada ste izostajali iz škole i nosili

sendviče na probe?

Putovali su sa mnom na snimanja, a izostanci su unaprijed bili dogovarani sa školom. Međutim nisam imao dodatnih privilegija. Sve sam uredno morao pisati od testova i odgovarati usmeno. Inače su se na snimanjima ili probama za nas klince brinuli pedagozi koji su nam bili kao roditelji. Lijepo je kad stekneš neka iskustva još kao mali jer kad se odlučuješ za poziv otprilike znaš što te čeka.

Jesu li vaša djeca ponosna što se bavite glumom? Jeste li njih možda usmjerili u glumački svijet?

Sretni su i što mogu kad god požele obilaziti naše kazalište i gledati predstave. Ipak, mislim da su moju glumu prihvatili kao obično zanimanje. Sina to zanima više nego kćer pa i pohađa dramski studio. A netko će morati naslijediti Ludu kuću...

Je li se zezancija na snimanjima s kolegama poput Tarika Filipovića ili Igora Mešina nastavila i nakon što su se kamere ugasile?

Svako vrijeme nosi svoje. Nekada smo u kazalište dolazili i po sat vremena prije predstave, a nakon nje ostajali do iza ponoći ili čak još produžili u izlazak. Danas je to bitno smanjenog intenziteta pa su se sati druženja pretvorila u minute. Međutim, kvaliteta je prevagnula kvantitetu i zezancija se ne preskače.

Poznati ste po ulozi Robija iz Bitanga i princeza, koliko je ta uloga utjecala na vašu karijeru?

Ona je dio moje karijere. Svakako je obilježila jedan dio mog života, a sretan sam što uloga u silnim reprizama i na internetu i dalje živi. Čast mi je da sam bio dio ekipe tako uspješne serije.

Je li uloga u filmu Metastaze bila najizazovnija u vašoj karijeri? Kako su vas ljudi percipirali nakon tog filma?

Pa i to je uloga koja još uvijek živi. Prepoznaju me i oslovljavaju po njoj. Rijetko se dogodi da istu ulogu igrate u 2 različita filma kao u ovom slučaju Krpe u Metastazama i ZG 80. Iako ne bi trebala biti primjer ili uzor mladima, uloga Krpe je upravo suprotno tome pronašla svoje mjesto u srcima i na majicama mladih. 'Kaje to fora neka?' pitao bi Krpa.

Žalite li zbog neke uloge koju ste glumili?

Nema od žaljenja ništa. Barem nisam ponavljao greške ili snimao s redateljima kod kojih sam se opekao. Ništa značajno, ali kao glumac ne možete imati sve pod kontrolom, pogotovo kad ste mladi. Srećom nema toga puno.

Na koji način se nosite s pandemijom u radu Lude kuće? Jeste li dobili kakve poticaje od države ili neku drugu pomoć?

Ma previše smo bili zatvoreni, a sada kada smo otvoreni, bez obzira na popunjenost, nije to to. Prije svega ogromna zahvala našoj vjernoj publici koja i s maskama na licu dolazi gledati naše predstave jer znaju da će se kod nas nasmijati. Ipak, kako smo ludilište brendirali kao mjesto izlaska gdje za vrijeme predstava možete pijuckati, a nakon predstave se ostati zabaviti uz svirku uživo, mi se osjećamo kao zatvoreni. Pomoć smo primili kao i svi drugi u smislu održavanja radnih mjesta. Veselim se da ćemo u lipnju izaći pod vedro nebo i u Zagrebu igrati predstave na otvorenom, a duboko se nadam da od jeseni Luda kuća radi punim kapacitetom.