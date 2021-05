Tebi kao da je netko rekao: Kozmetika ili život. Koliko si tu bočica naslagala? To je nevjerojatno, rekao je ljutito Rene Mili u serijalu skečeva 'Eksperiment'. 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA ponovno je spojila glavne glumce serije 'Bitange i princeze' - Renea Bitorajca i Milu Elegović

Nakon zajedničke uloge u popularnoj seriji 'Bitange i princeze', Rene Bitorajac i Mila Elegović ponovno su zajedno. U serijalu skečeva, glumit će par koji kao dio Vladinog eksperimenta mora živjeti godinu dana zajedno u istom stanu, a sve s jednim ciljem - nagrada od 100.000. Kako će se dvoje ljudi, različitih stavova i poslova snaći u ovom eksperimentu, saznajte u serijalu skečeva 'Eksperiment'.

Rene u skečevima glumi ono što bi mnogi nazvali - tipičan muškarac. Obožava pivo, nogomet, voli imati svoj mir. A Mila, koja glumi Irenu, je sve suprotno. Voli se uređivati, u kupaoni ima pune ladice šminke, krema, pilinga, losiona. A što kada se nađu u istom stanu? Naravno, nastanu svađe oko nereda, različitih stavova i prioriteta.

- Sad ću ti ja očistiti put do pakla. Ovo se pretvara u čisti mazohizam - rekla je Irena Robiju nakon što mu je iz frižidera pobacala sve pive. No, napravila je to kao osvetu. Sve kremice i preparate koje je ona naslagala na kadu, on je bacio.

Glumci su nam u intervjuu priznali da im je bilo jako zabavno na snimanju. Mila je u šali rekla kako je Rene zahtjevan redatelj, ali bila je jako zadovoljna scenarijem koji je on napisao. A s njom se složio i Rene.

- Bilo nam je jako zabavno. Nakon deset godina smo obnovili suradnju i kao da smo se vratili deset godina unatrag. Sve je bilo isto - zaključio je Rene.

A kako to izgleda kada se Robi i Irena nađu u zajedničkom životu, saznajte u serijalu skečeva 'Eksperiment'.